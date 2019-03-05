Tarihi eser kılıçla yakalandı Denizli’de jandarma ekipleri şüpheli bir şahsın aracın 60 santimetrelik tarihi eser kılıç ele geçirdi.

Denizli’de jandarma ekipleri şüpheli bir şahsın aracın 60 santimetrelik tarihi eser kılıç ele geçirdi.

Denizli İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, şüpheli bir şahsın elinde etnografik eser bulunduğu ihbarı üzerine harekete geçti. Ekipler kültür ve tabiat varlıkları kaçakçılığına yönelik faaliyetler kapsamında düzenlediği operasyonda şüphelinin aracında 60 santimetre boyunda kılıç ele geçirdi. Ele geçirilen tarihi eser Denizli Müze Müdürlüğüne teslim edilirken, şüpheli şahıs gözaltına alındı.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.