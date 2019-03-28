Tarihi eser kaçakçıları yakalandı Sinop’un Boyabat ilçesinde jandarma tarafından Roma dönemine ait çok sayıda tarihi eser ele geçirildi.

Sinop’un Boyabat ilçesinde jandarma tarafından Roma dönemine ait çok sayıda tarihi eser ele geçirildi.



Edinilen bilgiye göre, jandarma ekiplerince bir adreste yapılan arama sonucu M.S. 138-161 yılları Roma dönemine ait kral mezarı içerisinden alındığı tespit edilen 1 adet altın hayvan kabartmalı levha, 1 adet bronz sikke, 1 adet toprak kandil, 1 adet gümüş kaşlı yüzük, 1 adet akik yüzük taşı, 1 çift altın küpe ile birlikte 2 adet kurusıkı tabanca ve 1 adet av tüfeği ele geçirildi. Yapılan baskında A.Ö. ve R.E. adlı 2 şüpheli yakalandı. Jandarma ekipleriele geçirilen malzemeleri incelenmek üzere Sinop Müze Müdürlüğüne gönderdi.

Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.