Tarihi Demirciler Arastasında zemin düzenleme çalışmaları başladı Sivrihisar Belediyesi, yeni restorasyonlar, yeni yollar, çevre düzenleme çalışmalarına devam ediyor.

Sivrihisar Belediyesi, yeni restorasyonlar, yeni yollar, çevre düzenleme çalışmalarına devam ediyor.

İlçede cephe ve sokak sağlıklaştırma çalışmaları tamamlanan Demirciler Arastasında yapılan alt yapı çalışmalarının ardından zemin düzenlemeleri başladı.

Tarihi Arastalar Çarşısı ve Aziz Mahmud Hüdayi Camii çevresinde bulunan yollara taş döşeme ve çevre düzenleme çalışmaları gerçekleştiriliyor. Demirciler Arastasında yapılan restorasyon çalışmalarının ardından tarihi dokuya uygun şekilde yaşama uyarlandı. Alt Yapı çalışmalarının da tamamlandığı bölgede yollara taş döşeme işlemleri başlatıldı. Daha yaşanabilir ve sağlıklı ortamın oluştuğu bölgede vatandaşlarda yapılan çalışmalardan dolayı memnun olduklarını belirterek Sivrihisar Belediye Başkanı Hamid Yüzügüllü’ye teşekkür ettiler.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.