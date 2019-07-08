Tarihi Çukurca Kalesi’nin zirvesine bisikletle çıktı

Hakkari’nin Çukurca ilçesi, huzur ortamının sağlanmasıyla birlikte sporcuların cazibe merkezi haline geldi.

Çukurca Kaymakamlığı ve belediyesi, ilçenin tanıtımı için birçok projeye ortaklaşa imza attılar. Çukurca Kaymakamı Temel Ayca, Çukurca’ya 2017 yılında atandığı ilk günden beri ilçenin kalkınması ve adının sadece terör değil sanat, spor ve tarihiyle anılması için üstün bir çaba harcadıklarını söyledi. Kaymakam Ayça, “Çukurca, Türkiye’nin en ücra noktası olmasıyla birlikte bütün kurumların halkla bütünleştiği güzel ve şirin bir ilçe konumundadır. Bölgede yaşanılabilir olduğuna katkı sunmak ve kalkınması için herkes üstün bir caba harcıyor. Polis, öğretmen, doktor herkes burada yaşamaktan oldukça memnundur. Bir zamanlar terör nedeniyle yasak olan birçok yer, şu an halkın ve gençlerin hizmetine açıldı. Tarihi 400 yıllık kale evlerinin bulunduğu zirveye bugün gençlerimiz gezi turları düzenliyor. Son olarak Mehmet Sıddık Duran (22) isimli genç, ilçe tarihinde ilk defa bisikletle kalenin zirvesine tırmanarak bir ilke imza attı. Kendisini gerek bu medeni cesaretinden gerekse de genç sporculara örnek olduğu için kutluyorum” dedi.

Çukurca Belediye Başkanı Ensar Dündar ise, ilçenin her türlü spor alanları için oldukça elverişli bir yer olduğunu belirterek, “Buradan Türkiye’deki bütün sporcuları misafir etmekten mutluluk duyacağız. M. Sıddık Duran’ı da ayrıca kutluyorum” ifadelerini kullandı.

Genç sporcu M. Sıddık Duran da, hep hayali olan şeyi gerçekleştirdiğini ve bölgede dağ bisikleti için çok uygun alanların olduğunu belirtti. Duran, “Tarihi kale evlerinin zirvesi önceleri güvenlik nedeniyle yasaktı. Sonradan tekrar halkın hizmetine açıldı. Benimde hayalimdi, ilk defa bisikletle oraya çıkmak istiyordum. Bunu da başardığım için çok mutluyum. Buradan maceracı ve benim gibi dağ bisikleti tutkunlarına sesleniyorum. Gelin burada hep birlikte unutamayacağız güzel anları hep birlikte yaşayalım” şeklinde konuştu.