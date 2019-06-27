0553 313 94 23

Tarihi çarşılardan BTSO’ya teşekkür

Bursa Ticaret ve Sanayi Odası’nı ziyaret eden Tarihi Çarşılar Federasyonu Başkanı Muhsin Özyıldırım ve federasyon üyesi çarşı başkanları, Bursa’da ticaretin kalbinin attığı hanlar bölgesine yönelik çalışmalarından dolayı BTSO’ya teşekkür etti.

27 Haziran 2019 Perşembe 17:24
Tarihi çarşılardan BTSO’ya teşekkür

Bursa Ticaret ve Sanayi Odası’nı ziyaret eden Tarihi Çarşılar Federasyonu Başkanı Muhsin Özyıldırım ve federasyon üyesi çarşı başkanları, Bursa’da ticaretin kalbinin attığı hanlar bölgesine yönelik çalışmalarından dolayı BTSO’ya teşekkür etti.


BTSO Meclis Başkanı Ali Uğur, dünya ticaretinde artan rekabetle birlikte önemli bir değişim ve dönüşüm süreci yaşandığını; artık kapalı mekanlar yerine hızla kentin kültürünü yansıtan ve tarihi dokuya sahip alanların önem kazandığını söyledi.


Meclis Başkanı Ali Uğur, Bursa’nın her köşesinde farklı medeniyetlerin ve köklü kültürlerin izleri olan bir şehir olduğunu dile getirdi. 7 asır öncesine kadar dünya ticaretine yön veren önemli merkezlerden olan bölgenin kalkınmasına yönelik BTSO’nun önemli hizmetler gerçekleştirdiğini kaydeden Ali Uğur, “Fiziksel düzenlemelerle birlikte ticaretteki yapısal dönüşüme de önderlik ediyoruz. 850 bin metrekarelik alanıyla dünyanın en eski ve en büyük alışveriş merkezleri arasında yer bölgemizde hayata geçirdiğimiz ‘Payitaht Çarşı Alışveriş Günleri’ bölgenin iş hacmine ciddi katkı sağladı. Organizasyonumuzla bölge esnafımızın işlerine canlılık kazandırdık. 3 yılda bölgede 100 milyon liraya yakın iş hacmi oluşmasına katkı sağlayan projeye gerek esnafımız, gerekse de vatandaşlarımızın ilgisi her geçen yıl daha da artıyor.” dedi.


Tarihi Çarşılar Federasyonu Başkanı Muhsin Özyıldırım da Bursa Ticaret ve Sanayi Odası’nın tarihî çarşı ve hanlar bölgesine değer katan çalışmalara imza attığını söyledi. 10 otomobilin çekilişle sahibini bulduğu Payitaht Çarşı Alışveriş Günleri’nin Türkiye’ye model olan bir organizasyon olduğuna dikkati çeken Özyıldırım, “Osmanlı Devleti’nin ilk çarşısı olma özelliği taşıyan, şehrin vitrini niteliğindeki bölgemiz, kentin cazibe merkezlerinden birisi. BTSO’nun bölgeye katkıları takdire şayandır. Verdiği bütün sözleri tutan BTSO Başkanımız İbrahim Burkay, şimdiye kadar hiçbir talebimizi çözümsüz bırakmadı. Bölgemizde BTSO ile birlikte hayata geçirdiğimiz projeler tüm Türkiye tarafından ilgiyle takip ediliyor. Çarşının sorunlarını yakından takip eden ve çözüm odaklı yaklaşımlar sunan BTSO’ya teşekkür ederim.” diye konuştu.


Edirne Alipaşa Çarşısı Dernek Başkanı Yılmaz Sanış, Bursa Ticaret ve Sanayi Odası’nın hayata geçirdiği projelerinin herkese örnek olması gerektiğini belirterek, “Bursa’da BTSO ve çarşı bölgesinde güzel bir sinerji var. Ortaya çıkan bu işbirliği Türkiye’deki birçok kuruma emsal olarak gösterilmeli.” ifadelerini kullandı.Kadıköy Tarihi Çarşısı Kültür ve Dayanışma Derneği Başkanı Ali Geçgel, BTSO’nun makro projelerini bizzat yerinde görme fırsatı bulduğunu belirterek, “Özellikle sektör konseyleri yapılanması çok önemli bir çalışma. İş dünyası temsilcilerinin aynı masa etrafında buluşuyor olması hem şehre hem de ülkenin hedeflerine katkı sağlayacaktır.” açıklamalarında bulundu.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 27 Haziran 2019 Perşembe 17:24
  1. kültür

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Feci kazada hayatını kaybeden 15 yaşındaki çocuk toprağa verildi
    1. Feci kazada hayatını kaybeden 15..
    2. Yarışmada 10 ton atık toplandı
    3. Macron, İran konusunda Trump ile..
    4. Anız yangınında eşyaları kül olan..
    5. "Bizi Türkiye'den kimse koparamaz"
    6. Taşköprü’de Sarımsak Festivali..
    7. YÖK Kalite Kurulu Kurumsal Dış..
    8. Haliliye’de ihtiyaçlar yerinde tespit..
    9. Şili'den iki devletli çözüme destek
    10. Kilis’te itfaiyeden yangın eğitimleri
    11. Başkan Aktaş transfer yasağını önledi
    12. ExxonMobil, Total ve ELPE Girit'te..
    13. Tokat’ta iki araç kafa kafaya..
    14. Kent Bostanları’na Kente Katkı Ödülü
    15. ‘Ustalar kursiyerlerle buluşuyor’..
    16. FSM Köprüsü’nde onarım yoğunluğu,..
    17. Süper Lig ekibinin 'fırça' tweeti..
    18. Van'da toplantı ve gösteri..
    19. Vali Pekmez, köy muhtarlarıyla bir..
    20. Kapalıçarşı'da altın
    21. Sakarya'daki FETÖ/PDY davası
    22. Yanan otomobilde yaralanan engelli..
    23. Yabancı uyruklu kadınlara silah..
    24. AK Parti Bursa Milletvekili Mustafa..
    25. Tarihi çarşılardan BTSO’ya teşekkür
    26. Adıyaman’da ‘Muhtarlar Çalıştayı’..
    27. Kilis göç aldı
    28. Babel İstanbul’da!
    29. Çatı yangını paniğe sebep oldu
    30. Çekyat cinayetinde cezai ehliyet..
    Binali Yıldırım sessizliğini bozdu!
    Binali Yıldırım sessizliğini bozdu!
    Bomba iddia! “Gül ve Babacan, ünlü ekonomisti parti kurucusu yapacak”
    Bomba iddia! “Gül ve Babacan, ünlü ekonomisti parti kurucusu yapacak”
    Dış mihrakların yeni umudu Ali Babacan! Arkasına destek aldı
    Dış mihrakların yeni umudu Ali Babacan! Arkasına destek aldı
    Emin Pazarcı'dan dikkat çeken yorum: Seçim sonrası iyice küstahlaştılar
    Emin Pazarcı'dan dikkat çeken yorum: Seçim sonrası iyice küstahlaştılar
    İmamoğlu’nun cumhurbaşkanlığı adaylığına Kılıçdaroğlu’ndan hasetli cevap!
    İmamoğlu’nun cumhurbaşkanlığı adaylığına Kılıçdaroğlu’ndan hasetli cevap!

    Günün Karikatürü

    27 Haziran 2019
    İmamoğlu, Yıldırım'ın açıklamasını böyle dinledi
    İmamoğlu, Yıldırım'ın açıklamasını böyle dinledi
    Tehditlerini arttıran Çipras’a Başkan Erdoğan’dan tokat gibi cevap!
    Tehditlerini arttıran Çipras’a Başkan Erdoğan’dan tokat gibi cevap!