0553 313 94 23

Tarihi çarşıda alışveriş otomobil sahibi yapıyor

Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) öncülüğünde bu yıl 4.

05 Ağustos 2019 Pazartesi 14:56
Tarihi çarşıda alışveriş otomobil sahibi yapıyor

Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) öncülüğünde bu yıl 4.’sü düzenlenen ‘Payitaht Çarşı Alışveriş Günleri’nde heyecan bugün başladı. 7 asırlık Tarihi Çarşı ve Hanlar Bölgesindeki iş hacmine önemli katkı sunacak organizasyon, 5 Ekim 2019 tarihine kadar devam edecek. Akredite işyerlerinden toplam 100 TL’lik alışveriş karşılığında çekilişe katılan müşteriler, 10 otomobilden birini kazanma fırsatına sahip olacak.


Bursa’da ticaretin kalbinin attığı Tarihi Çarşı ve Hanlar Bölgesi’nde ‘Alışveriş Günleri’ coşkusu başladı. Bursa iş dünyasının çatı kuruluşu BTSO öncülüğünde Bursa Valiliği, Bursa Büyükşehir Belediyesi, Osmangazi Belediyesi, Bursa Tarihi Çarşı ve Hanlar Birliği (BTÇH) işbirliği ile hazırlanan ‘Alışveriş Günleri’ start aldı. “Tarihin Mirası Alışverişin Alası” sloganıyla düzenlenen Alışveriş Günlerine bu yıl bölge esnafı yoğun ilgi gösteriyor.


BTSO Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay, Tarihi Çarşı ve Hanlar Bölgesi’nin kentteki ticaretin merkezi olduğunu söyledi. BTSO’nun makro projelerinden birisi olan Payitaht Çarşı Projesi ile bölgenin tarihi dokusuna ve misyonuna uygun bir dönüşüm başlattıklarını kaydeden Başkan Burkay, “Tarihi Çarşı ve Hanlar Bölgesi’nde fiziki düzenlemeleri yerel yönetimlerle birlikte sürdürüyoruz. Çarşı esnafımıza yönelik düzenlediğimiz eğitimlerimizden şimdiye kadar 2.000 esnaf kardeşimiz faydalandı. BTSO olarak bölgenin hak ettiği noktaya gelebilmesi için çalışmaya devam edeceğiz.” dedi.


Çarşıda alışveriş yap, sıfır otomobil kazan


Başkan Burkay, Çarşı ve Hanlar Bölgesi’nin Bursa’nın en önemli kültürel zenginliklerinden birisi olduğunu dile getirdi. Bursa’nın önemli ticaret merkezlerinden olan tarihi çarşıda ziyaretçilerin aynı zamanda tarihi bir yolculuğa çıktığını ifade eden Başkan Burkay, “Bursa iş dünyası olarak


Bölgemizin cazibe merkezi haline gelmesi için bu yıl 4. kez ‘Payitaht Çarşı Alışveriş Günleri’ni gerçekleştireceğiz. Bursa’da ticaretin simge mekanlarından birisi olan bölgemizde akredite iş yerlerimizden toplamda 100 TL’lik alışverişle kayıt yaptıran herkes 10 otomobilden birini kazanma fırsatına da sahip olacak. BTSO olarak projenin şehrimiz ve esnafımız için hayırlı olmasını diliyorum” diye konuştu.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 05 Ağustos 2019 Pazartesi 14:56
  1. kültür

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Yerli otomobilin prototipinin ilk modeli ilk kez sergilendi
    1. Yerli otomobilin prototipinin ilk..
    2. Erdoğan açıkladı! Memurlara bayram..
    3. Asansör boşluğuna düşen köpeği itfaiye..
    4. 11. Büyükelçiler Konferansı
    5. Kırşehir Ticaret Borsası, Kurban..
    6. Yıldızlar Ferdi Türkiye Halter..
    7. Büyük Menderes’te misina ağ denetimi
    8. Başkan Palancıoğlu’ndan Bayram öncesi..
    9. Unutulmaya yüz tutan musikilerden..
    10. Cumhurbaşkanı Erdoğan:"Kamu..
    11. Avrupa Kadınlar Voleybol..
    12. Yeni bir dinozor türü keşfedildi
    13. Bakan Kurum, Isparta Damgacı Sokak ve..
    14. Başkan Dağtekin’den Suvarlı teşekkürü
    15. Başkan Kılca mezun olduğu okulu..
    16. Yıldırım sözünü tuttu, o aileye çaya..
    17. Yüreğir’deki ibadethanelerde bayram..
    18. Adıyaman Belediyesi, Tut Medetsiz..
    19. "Türkiye ile Sırbistan arasındaki..
    20. Adanaspor'da Levent Eriş dönemi
    Tarihi açılışta gülümseten diyalog: Kusura bakmayın cumhurbaşkanım
    Tarihi açılışta gülümseten diyalog: Kusura bakmayın cumhurbaşkanım
    ABD'den Keşan'a geldi, plakası yüzünden 5 bin TL ceza yedi!
    ABD'den Keşan'a geldi, plakası yüzünden 5 bin TL ceza yedi!
    Katil Esed'in karısı: Allah'a şükür bitti
    Katil Esed'in karısı: Allah'a şükür bitti
    'Şartlı ateşkes'i kabul etmiyoruz diyerek duyurdular: Bölgeden asla çekilmeyeceğiz
    'Şartlı ateşkes'i kabul etmiyoruz diyerek duyurdular: Bölgeden asla çekilmeyeceğiz
    Okan Bayülgen: Fahrettin Altun'a yapılan bir itibar suikastıdır
    Okan Bayülgen: Fahrettin Altun'a yapılan bir itibar suikastıdır

    Günün Karikatürü

    04 Ağustos 2019
    İYİ Parti’yi sarsan karar! Durmuş Yılmaz aday olmadı
    İYİ Parti’yi sarsan karar! Durmuş Yılmaz aday olmadı
    Binali Yıldırım nikah töreninde espriyi patlattı
    Binali Yıldırım nikah töreninde espriyi patlattı