Elazığ'da skandal olay! Tarihi caminin temelini kazdılar Elazığ’da, 15. yüzyıldan kalma tarihi Sarahatun Camisi'nin temelinde izinsiz kazı yapan 3 şüpheli gözaltına alındı

Elazığ'da, 15. yüzyılda Akkoyunlu Sultanı Uzun Hasan'ın annesi Sara Hatun tarafından yaptırıldığı belirtilen tarihi Sarahatun Camisi'nin temelinde izinsiz kazı yapan 3 kişi suçüstü yakalandı. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, tarihi Harput Mahallesi'nde önleyici kolluk hizmetleri kapsamında devriye görevine çıktı. Ekipler, duydukları sesler üzerine tarihi Sarahatun Camisi'nin çevresini kontrol etti. Kontrolde, tarihi caminin temelinde 1,5 metre derinlikte izinsiz kazı yapan kişi ile buna gözcülük ettiği değerlendirilen 2 şüpheli gözaltına alındı. Alanda 2 kürek, kazma, fener, levye, kova ve çuval gibi malzemeler ele geçirildi. Şüpheli S.T, E.A. ve E.B'nin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

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