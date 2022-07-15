Tarihi çağrı seyri değiştirdi

İşte Mehmet Duvarbaşı'nın o yazısı;

Bugün; iktidarı yıkmayı, vatanı Türk-İslam düşmanı odaklara peşkeş çekmeyi, ülkeyi zayıf, cılız, etkisiz iç ve dış siyasetin hüküm sürdüğü eski günlerine döndürmeyi hedefleyen kanlı ihanetin 6’ncı yıldönümü. Türk Silahlı Kuvvetleri’nin (TSK) kılcal damarlarına sızan Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) mensupları 15 Temmuz 2016 akşamı, talimatı Pensilvanya’dan verilen ve Akıncı Üssü’nden komuta edilen Cumhuriyet tarihinin en alçakça darbe girişimine kalkışmıştı. TSK içindeki yaklaşık 8 bin FETÖ’cü hainin 35 uçak, 3 gemi, 37 helikopter, 74’ü tank 246 zırhlı araç ve 4 bine yakın hafif silah kullanarak kalkıştığı darbe girişimi sırasında 62’si polis, 5’i asker, 173’ü de sivil 251 kişi şehit oldu, bin 535 masum sivil de yaralandı.

Darbenin arka planı

Peki, tarihe utanç vesikası olarak geçen bu alçakça girişimin sebebi neydi? Muhalefet partileri olayın neresindeydi? Türkiye’nin başta Suriye ve İsrail olmak üzere sergilediği dış politikadan rahatsız olan çoğu sözde müttefik Batılı ülkeler ve aynı kıbleye yöneldiğimiz Müslüman ülke liderleri ihanetin hangi cephesindeydi?

FETÖ’nün hain darbe girişimi ile ilgili pek çok şey yazıldı çizildi. Kimisi, 2016 Ağustos’unda yapılacak olan Yüksek Askerî Şûra toplantısında ordu içerisindeki FETÖ’cü kadroların tasfiye edileceği bilgisini alan hainlerin harekete geçtiğini, kimisi 16 Temmuz sabahı FETÖ’cü kadrolara yönelik operasyonların ilk dalgasının başlayacağı bilgisi üzerine darbe girişimine kalkışıldığını ileri sürdü. Evet, dershane süreci ile başlayan iktidar-FETÖ gerilimi, 17-25 Temmuz yargı kumpası ve MİT TIR’ları ihaneti ile açık bir savaşa dönüşse de FETÖ elebaşı Gülen’in dış ve iç güçlerin desteği olmadan böyle bir maceraya kalkışması akıl kârı değil!

Cuntacıların listesindeki ‘Başbakan’

Nitekim darbe teşebbüsü öncesinde MHP’yi ele geçirmek için korsan genel kurullar düzenleyen ve sağda solda “Ben başbakan olacağım” naraları atan bugünkü İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in adının kendilerini Yurtta Sulh Konseyi olarak tanımlayan cuntacıların darbe sonrasına ilişkin hazırladığı listede “Başbakan” olarak geçmesi, söz konusu ihanetten haberdar olduklarının bir göstergesi değil mi?

Terlikli TV'li tiyatro!

Yine darbe gecesinde İstanbul Atatürk Havalimanı’na inen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun, cuntacıların kontrolünde olan tank ve ağır silahlarla donatılmış o havalimanından elini kolunu sallayarak çıkması ve geceyi Bakırköy Belediye Başkanı Dr. Bülent Kerimoğlu’nun evinde ayaklarına terliklerini geçirip televizyon karşısına geçerek darbe girişimini bir ‘tiyatro’ lezzetinde izlemesi normal mi?

YPG/PKK da hazır bekliyordu

Girişimin darbeciler lehine ilerlediği saatlerde, HDP yönetimlerinin ağırlıklı olduğu Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde, sınır girişlerinin Suriye ve Irak’tan gelecek PKK/YPG’li teröristlere açılmaya hazırlandığı yönündeki bilgiler oyunun büyüklüğünü görmeye yetmez mi?

Hain girişim boşa çıkarıldı

1980 askeri darbesinden 36 yıl sonra gerçekleştirilen bu ilk silahlı darbe girişiminde TBMM binası içeride yaklaşık 50 milletvekili varken FETÖ’cü pilotların kullandığı F-16 savaş uçaklarınca dört kez bombalandı, Cumhurbaşkanlığı Sarayı da yerle bir edilmek istendi.

Marmaris’te tatilde olan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a suikast için özel TİM gönderen hainler, Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar, Hava Kuvvetleri Komutanı Abidin Ünal, Jandarma Genel Komutanı Galip Mendi ve Genelkurmay 2’nci Başkanı Yaşar Güler gibi bazı üst düzey komutanları rehin alarak, ülkeyi başsız ve yönetimsiz bırakmaya çalıştı. Eğer Cumhurbaşkanı Erdoğan, saatler gece yarısını gösterdiğinde FaceTime aracılığı ile CNNTürk’e bağlanıp ‘darbecilere imkân tanımayacaklarını’ açıklamasa ve ‘Halkı darbecilere karşı mücadele için sokaklara çağırmasa’ bu hain planlarında büyük ihtimalle başarılı olacaklardı.

Şer cephesinin dış ayakları

Erdoğan’ın çağrısı sonrası abdestini alıp, namazını kılarak sokağa dökülen milyonlarca vatan-millet sevdalısı hainlere meydanları dar ederken, içerideki ihanet ittifakının tavrı kadar dışarıdaki ihanet şebekesinin adımları da dikkat çekiciydi.

Suriye’deki Şii Esed yönetiminin en büyük destekçisi olan İran, darbe girişiminin sebebini, Türkiye’nin Suriye İç Savaşı’na dair politikasını değiştirmesi ve Suriye yönetimi ile yeniden işbirliğine zorlanması olarak açıkladı. Bazı kaynaklar, Mısır’ın da Erdoğan yönetiminin darbeci Sisi tarafından devrilen Muhammed Mursi’ye verdiği destek sebebiyle FETÖ’cü hainlere destek verdiğini dile getirdi. Darbe girişiminin en büyük finansörü ve destekçisinin ise, Türkiye’nin bölgede etkin bir güç olmasından rahatsız olan ve Erdoğan iktidarına eski yönetimlere geçirdiği gibi söz geçiremeyen ABD olduğu ortaya çıktı. Darbeyi yöneten isimler arasında İncirlik’teki Türk subaylarını fişleten ABD’li General John F. Campbell’in de bulunduğu ifşa oldu. Yine darbeden 13 gün sonra, yani 28 Temmuz’da ABD’nin Ortadoğu’daki operasyonlarını yöneten CENTCOM’un komutanı General Votel, gözaltına alınan darbeci subaylar için “ABD’nin Türk ordusundaki yakın müttefikleri tutuklandı” ifadelerini kullanarak, darbenin asıl patronunun kendileri olduğunu itiraf etti.

1980’de de 15 Temmuz'da da ABD!

15 Temmuz günü darbe girişiminden hemen önceki saatlerde; Büyükada’daki Splendid Otel’in arka kısmında bulunan kaçak ve gizli bölümde 9’u Türk, 2’si yabancı uyruklu 11 kişinin katıldığı toplantıyı İngiliz gizli servisi MI6’nın kontrolünde CIA ajanı Hanri Barkey’in yönettiği tespit edildi. Gizli ihanet toplantısına katıldığı belirlenen ve daha sonra gözaltına alınan İsveç uyruklu Ali Ghravi’nin üzerinden çıkan dijital verilerde,Doğu ve Güneydoğu’su bölünmüş Türkiye haritasının çıkması da, hain planın boyutlarını gözler önüne sermek açısından yeterli.

FETÖ elebaşı Gülen’i yıllarca Türkiye’ye iade etmeyen ve darbe girişiminden birkaç gün önce Büyükada’da düzenlenen ‘ihanet toplantısı’nı organize ettiği ortaya çıkan ABD, geçmişte de 12 Eylül darbesinin arkasında olduklarını itiraf etmişti. Eski Amerikan İstihbarat Teşkilatı (CIA) ajanı Paul Henze’nin bu itirafı 1980 darbesinin yer aldığı diplomatik belgelere “Bizim çocuklar başardı” ifadeleriyle girmişti.

İşte, Erdoğan ve Türkiye düşmanları…

Darbe sonrasında NATO’dan sözde müttefikimiz olan Amerika Birleşik Devletleri ve İngiltere’nin yanı sıra aralarında Almanya ve Yunanistan’ın da bulunduğu birçok Avrupa Birliği üyesi ülke ile FETÖ üyelerinin iade süreçleri ve sığınma hakkı konularında siyasi ve diplomatik krizler yaşanması, Birleşik Arap Emirlikleri ile de ilişkilerin gerilmesi, FETÖ mensuplarına kimlerin lojistik ve finansal destek verdiğine dair önemli ipuçları verdi.

Milyonların imanı milyarların duası…

İşin özeti şu ki, Türkiye 15 Temmuz 2016’da sıradan, basit bir darbe girişimi ile karşı karşıya kalmadı. Hem içimizdeki “Erdoğan gitsin de, ülkeye ne olursa olsun” diyen ihanet şebekeleri hem de eskiden kolay lokma olan, söz dinledikçe sırtı sıvazlanan, etliye sütlüye karışmayan Türkiye özlemi çeken emperyalist alçaklar ve onların bölgedeki kuklaları, ülkemizi parça parça etmek için büyük bir hazırlık yapmışlardı. Ancak başında dik duran bir lideri, her karışında iman dolu yürekler taşıyan milyonlarca kahramanı ve arkasında milyarlarca mazlumun duası bulunan bir ülkeyi dize getirmek asla mümkün olamayacaktı ve öyle de oldu. Allah, bir daha hainlere fırsat vermesin, milletimizin birliğini, dirliğini, kardeşliğini daim ve kaim eylesin inşallah. Sağlıcakla kalın…