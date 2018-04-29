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Tarihi buluşmanın ardından ilk adım! Nükleer deneme tesisi kapanıyor

Güney Kore, Kuzey Kore'nin nükleer deneme tesisini Mayıs ayında ABD ve Güney Koreli bağımsız gözlemcilerin de katılımıyla kapatılacağını açıkladı.

29 Nisan 2018 Pazar 11:39
Tarihi buluşmanın ardından ilk adım! Nükleer deneme tesisi kapanıyor

Cuma günü Kuzey Kore lideri Kim Jong-un ile Güney Kore lideri Moon Jae-in, Kore Yarımadası'nı nükleer silahlardan arındırma kararıyla bir ortak deklarasyon imzalamıştı. Güney Kore Başkanlık Sözcüsü Yoon Young-chan, önümüzdeki sürece ilişkin bir açıklama yaptı.

BBC Türkçe'nin derlediği habere göre, Güney Kore Başkanlık Sözcüsü Yoon Young-chan açıklamasında, Kim Jong-un, zirve sonrası tesisin önümüzdeki ay kapatılması için hazırlıkları başlatmayı vadetti. Kuzey Kore'nin Güney Kore ile 1.5 saatlik farkı yok etmek için zaman dilimini değiştirmeyi de kabul ettiği belirtildi.

TRUMP: KUZEY KORE İLE 3-4 HAFTA İÇİNDE GÖRÜŞECEĞİZ

Güney Kore, Kim'in süreci "uluslararası topluma açık ve şeffaf" bir şekilde yürütmek için, bağımsız uluslararası gözlemci ve gazetecileri çağıracağını duyurdu. Kuzey Kore'den bu taahhütlerle ilgili resmi bir açıklama yapılmadı. ABD Başkanı Donald Trump'ın da, Kim ile bir araya gelmesi beklenen Mayıs ayı, bir dizi nükleer görüşmeye sahne olacak.

Cumartesi günü Trump da konuyla ilgili bir açıklama yaparak Kuzey Kore lideriyle "önümüzdeki 3 ya da 4 hafta içinde" Kore Yarımadası'nın tamamen nükleer silahlardan arındırılması konusunu görüşeceğini söyledi. Kim, 1953 Kore Savaşı'ndan bu yana yarımadayı ikiye bölen sınır hattını geçip Güney Kore'ye ayak basmıştı.

Güney Kore lideri, görüşmede Kuzey Kore'nin nükleer testleri durdurmasının çok önemli bir adım olduğunu söylemişti. İki lider, bu zirvede karşılıklı düşmanlıkların sona ermesi için ortak bildiriye imza atmış, Kore Yarımadası'nın tamamen nükleer silahlardan arındırılması için ortak çalışma konusunda da anlaşmıştı.

ABD İLE GÜNEY KORE, PYONGYANG'IN BU ADIMINDAN MEMNUN

Zirvede alınan bu karar, Pyongyang'ın nükleer ile balistik füze denemelerinin ve savaşa hazır olduğu söyleminin ardından gelmesi nedeniyle önemli. Pyongyang yıllardır 'ABD'nin saldırgan tavrına karşı' kendini savunmak için ihtiyaç duyduğunu söylediği nükleer silahlarından vazgeçmeme konusunda ısrarlıydı. 2016 ve 2017 yılları boyunca tüm uyarılara rağmen üst üste nükleer ve balistik füze denemeleri yapması, krizi tırmandırmıştı. Bu nedenle Nisan 2018 itibariyle bu noktaya ulaşılmış olması birçok kişi için şaşırtıcı bir gelişme.

ABD ile Güney Kore, Pyongyang'ın bu adımından memnun. Kuzey Kore basını da zirveyi övmüştü. Öte yandan bazı yorumcular, Kuzey Kore'nin verdği taahhütleri tutacağından şüpheli. Çinli araştırmacılar, son nükleer denemede düşen bir kaya nedeniyle Kuzey Kore'nin nükleer deneme tesisisin zaten kullanılamaz halde olabileceğini öne sürüyor.

Haber Tarihi: 29 Nisan 2018 Pazar 11:39
  1. Pyongyang
  2. Kuzey Kore lideri Kim Jong-un
  3. Güney Kore lideri Moon Jae-in

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