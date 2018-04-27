Tarihi buluşma gerçekleşti! Güney ve Kuzey Kore liderleri bir arada

Kuzey ve Güney Kore liderleri, dünyanın gözünü kırpmadan izlediği bir buluşmayı gerçekleştiriyor. Kim Jong-un ve Moon Jae-in ilk kez el sıkıştı, tarih yazdıklarını söyledi. Çok olumlu bir havada başlayan zirveye Kuzey Kore liderinin kız kardeşi Kim Yo-jong da katılıyor.



Liderlerin masasında en önemli iki konu var. Biri, beklendiği gibi nükleer silahlanmanın durdurulması. Diğeri ise aralarında yalnızca ateşkes anlaşması bulunan ve teknik olarak halen savaş halindeki tarafların bir barış anlaşmasına ulaşması.