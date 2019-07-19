0553 313 94 23

Tarihi binaya Karadeniz usulü önlem

Sinop’ta virane haldeki tarihi bir bina parça parça yok oluyor.

19 Temmuz 2019 Cuma 08:53
Tarihi binaya Karadeniz usulü önlem

Sinop’ta virane haldeki tarihi bir bina parça parça yok oluyor. 3 katlı tescilli yapı halatla bağlanarak hayata tutunmaya çalışıyor.


Sinop’ta Osmanlı mimarisi ile yapılan tarihi bina yıkılma tehlikesiyle karşı karşıya. Bina, hem mahalle sakinlerini hem de yoldan geçenleri tedirgin ediyor. Binanın bir an önce tadilattan geçirilmesi gerektiğini söyleyen vatandaşlar, çözümü ise binayı halatla bağlamakta buldu.


Konu ile ilgili konuşan mahalleli Melek Köseoğlu, “Bu durumdan şikayetçiyiz. Tehlikeli bir durum. Sadece benim için değil, buradan geçen herkes için tehlike oluşturuyor. 7-8 yıldır bu binanın yanında oturuyorum. Her yağmur ve fırtınada biraz daha tehlike arz ediyor. Okuldan çıkan çocuklar her gün buradan geçiyor. Her an yıkılma tehlikesi var. Çocuklar için, vatandaşlar için, araçlar için çok tehlikeli bir durum” dedi.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 19 Temmuz 2019 Cuma 08:53
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    (Özel) Ceset çıkan binada vatandaşların koku çilesi devam ediyor
    1. (Özel) Ceset çıkan binada..
    2. Alkol denetimlerinde 6 bin 592 araç..
    3. Nazilli Kaymakamlığı’nda ‘Açık Kapı’..
    4. Yurtta hava durumu
    5. Yaş meyve sebze ihracatında hedef 5..
    6. Askeri para yardımı nasıl alınır?..
    7. Amerikan hegemonyasını böyle..
    8. Şüpheli çocuk ölümlerinin..
    9. Yurt dışından getirilen telefonların..
    10. Diyarbakır’da alev alan mutfak tüpü..
    11. İpotekli konut satışında sert düşüş
    12. Tarihi binaya Karadeniz usulü önlem
    13. Sivas’ta kütüphanelere üye sayısı 50..
    14. Ülke sarsıldı! Üniversite yakınlarında..
    15. İşte Trump'ın açıklamaları sonrası..
    16. Kıbrıs gazileri o günleri anlattı
    17. Minareden düşen yavru leylek için imam..
    18. Kayıp 4 yıl... Araç başı zarar 6 lira
    19. Akçadağ’da kanalizasyon tepkisi
    20. Yurt dışından getirilen telefonların..
    21. Batı ve güney kesimlerde sıcaklık..
    22. Afganistan'da Kabil Üniversitesi..
    23. Türkiye kararının ardından ABD’de..
    24. Kara yollarında durum
    25. 'Bayim Olur Musun 2019'da geri sayım!..
    26. Bir çok kişi bilmiyor… Başvurun aylık..
    27. İçişleri Bakanlığı:"İç güvenlik..
    28. MHP'den çok sert Davutoğlu açıklaması
    29. Terör örgütüne bir darbe daha…..
    30. Çine’de anne sütü ve emzirme..
    Cumhurbaşkanı Erdoğan’a flaş çağrı! “İkinci Boraltan Köprüsü olayına izin vermeyin”
    Cumhurbaşkanı Erdoğan’a flaş çağrı! “İkinci Boraltan Köprüsü olayına izin vermeyin”
    Yine rahat durmadı! Kaftancıoğlu’ndan mahkemeden çıkar çıkmaz hakime hakaret
    Yine rahat durmadı! Kaftancıoğlu’ndan mahkemeden çıkar çıkmaz hakime hakaret
    'Erdoğan'ı bekliyoruz' dedi ve duyurdu: Türkiye'nin savunma sanayisine ihtiyacımız var
    'Erdoğan'ı bekliyoruz' dedi ve duyurdu: Türkiye'nin savunma sanayisine ihtiyacımız var
    Dünyanın en büyüğü Türkiye'de kuruldu! ABD'dekinden 4 kat daha büyük
    Dünyanın en büyüğü Türkiye'de kuruldu! ABD'dekinden 4 kat daha büyük
    Ahmet Davutoğlu'ndan yeni parti açıklaması
    Ahmet Davutoğlu'ndan yeni parti açıklaması

    Günün Karikatürü

    19 Temmuz 2019
    Tweeti attığına pişman oldu! Berna Laçin'e tepki yağdı
    Tweeti attığına pişman oldu! Berna Laçin'e tepki yağdı
    Müjde Ar'dan arsızlık! Kadın haklarını savunmak buna mı kaldı?
    Müjde Ar'dan arsızlık! Kadın haklarını savunmak buna mı kaldı?