Türkiye Futbol Federasyonu ve Beykoz Belediyesi arasında imzalanan protokolle yapımı tamamlanan tarihi Beykoz Stadı açıldı.

1.Lig standartlarında, 1536 m2 ve 18 dönüm üzerine inşa edilerek yapımı tamamlanan 1750 kişilik Beykoz Stadı, modern mimarisi ve eski ruhuyla Beykozlu taraftarlara hizmet edecek.

Beykoz Stadı’nda gerçekleşen saygı duruşu ve İstiklal Marşıyla başlayan programa TBMM Eski Başkanı ve AK Parti İBB Başkan Adayı Binali Yıldırım, Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, İstanbul Milletvekili Pervin Tuğba Durgut, önceki dönem Ak Parti Milletvekili Murat Demir, Beykoz Kaymakamı Ahmet Katırcı, AK Parti Beykoz İlçe Başkanı Hanefi Dilmaç, Beykoz Belediye Başkanı Yücel Çelikbilek, AK Parti Beykoz Belediye Başkan Adayı Murat Aydın, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Hüsnü Güreli, Belediye Başkan yardımcıları, başkan danışmanları, MHP Beykoz İlçe Başkanı Oğuzhan Karaman, belediye birim müdürleri, ilçe protokolü Türkiye Amatör Spor Kulüpleri Konfederasyonu Genel Başkanı ve TFF Yönetim Kurulu üyesi Ali Düşmez,Beykoz 1908 A.Ş Spor Kulübü Başkanı Zeki Aksu, Spor Toto Teşkilat Başkan Vekili Bünyamin Bozgeyik, İlçe spor kulüp üyeleri, Beykozspor taraftarları ve sporseverler katıldı.

Binali Yıldırım: “Yeni stadınız hayırlı olsun”

TBMM Eski Başkanı ve AK Parti İBB Başkan Adayı Binali Yıldırım: “Yeni stadınız hayırlı olsun. Sizler sadece taraftar değilsiniz. Bir İstanbul geleneğini nesilden nesile yaşatıyorsunuz. 111 yıllık bir çınar olan bu kulüp, en üst ligde oynayan 2 Anadolu Yakası kulübünden birisi. Beykozspor, Süper ligde oynamayı hak edecektir. Büyük Beykoz’un vefakâr taraftarları. İnşallah bu staddan çok güzel maçlar izleyeceksiniz. Coşkulu başarılı sonuçlar elde edeceksiniz. Biz de siz gençlerin önünü açmak için elimizden geleni yapacağız. Sizin için her türlü tesisi yapmaya hazırız, helal olsun. Herkes Beykoz’un güzelliğini görecek. Sizlere yürüyüş parkurları, koşu yolları, 8 okulumuza spor salonu yapacağız. Beykoz, mahalle kültürünün güzel yaşandığı bir ilçe. İstanbul’da 961 mahallemiz var. Mahalle liglerini İstanbul’da başlatıyoruz. Futbolu sporu herkesin hizmetine sunuyoruz. Hayırlı uğurlu olsun” dedi.

Bakan Kasapoğlu: “Beykoz Stadı spor tarihimizde çok değerli bir mekân”

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu: “Beykoz İstanbul’un çok önemli bir ilçesi. Beykoz Stadı spor tarihimizde çok değerli bir mekân. Beykozsporumuzun değerli gönüldaşlarıyla olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Spor kötülüğü yenmenin en önemli araçlarında birisidir. Cumhurbaşkanımızın spora yaptığı yatırımlar çok büyüktür. Modern bir şekilde ilçeye kazandırılan bu statta başta Başkan Yücel Çelikbilek ve TFF’ye,emeği geçenlere teşekkür ediyorum.” şeklinde konuştu.

Başkan Çelikbilek: “TFF ‘ye çok teşekkür ediyorum.”

Beykoz Belediye Başkanı Yücel Çelikbilek: “İnşaallah Süper Lig’e çıkacak 111 yıllık çınarımıza, stadımız ilçe spor tarihimize, tüm Beykoz’umuza, Beykozspor’umuza hayırlı ve uğurlu olsun. Milli takıma destanlar yazan ve rahmetli olan sporcu abilerimize Allah’tan rahmet diliyorum. Burası çok güzel insanlar yetiştirdi. Beykoz 3 büyüklere birçok futbolcu verdi. Tarihi bir güne tanıklık ediyoruz. Beykoz’da anılarımızın ve hatıralarımızın sembol mekânlarından biri olan Beykoz Stadı’nı ihya etmenin ve açmanın gururunu yaşıyoruz. Bundan sonra da burada coşku ve mutluluk eksik olmayacak. Beykoz Belediyesi ve Türkiye Futbol Federasyonu (TFF)işbirliğiyle yapılan spor tesisleri olmak üzere toplam 23 adet futbol, basketbol ve çok amaçlı spor sahasının açılışını da birlikte yapıyoruz. Bunlardan Beykoz Stadı dâhil olmak üzere 9 adet tesisi Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) ile yaptık. TFF ‘ye ve tüm emeği geçenlere çok teşekkür ediyorum. Buradan çok güzel futbolcular yetişecek. Rakip takımı incitecek hareketler olmamasını, Beykoz centilmenliğini tüm dünyaya duyurmanızı diliyorum.” dedi.

Murat Aydın: ”Yücel Çelikbilek’e ve ekibine çok teşekkür ediyorum”

AK Parti Beykoz Belediye Başkan Adayı Murat Aydın, ”Bu güzel tesisi Beykozspor’a kazandıran değerli başkanım Yücel Çelikbilek’e ve ekibine çok teşekkür ediyorum. Beykoz’un önemli markalarından biridir Beykozspor. İnşallah gelecekte de üst liglerde başarı göstereceğine inanıyorum.” şeklinde konuştu.

TFF Başkanı Hüsnü Güreli: “FİFA lisanslı çimlerle donattık”

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Hüsnü Güreli, stad hakkında teknik bilgiler vererek: “Beykoz Stadını hizmete açmanın gururunu yaşıyoruz. FİFA Lisanslı çimlerle donattığımız stadımız tüm gençlere hayırlı olsun. Spor kulüp binasına yaptığımız bay bayan hakem gözlemci odaları, antrenman sahası, engelli WC’ler, kamera, TV ve radyo yorumcu, doping, masaj, basın odası, fuaye, büfe, restoran ve mutfak ile stadımız 1. lig maçları için tüm standartlara sahiptir.” dedi.

Zeki Aksu: “7 yıllık hasret sona erdi”

Beykoz 1908 A.Ş Spor Kulübü Başkanı Zeki Aksu: “7 yıldır özlemini duyduğumuz sahamıza nihayet kavuştuk. 110 yılı aşkın tarihiyle Türk spor tarihinin temel taşlarından biri olan Beykozspor Kulübümüz bugün yeni stadıyla eminim ki hakettiği günleri yeniden yakalayacaktır. Beykoz Spor Kulübü’müzün gelecek güzel günlere koşmasından Beykoz Stadı en önemli adımlardan biri olmuştur. Stadımıza emeği geçen ve üstün katkılar sunan Beykoz Belediye Başkanımız Yücel Çelikbilek’e şükranlarımı sunuyorum.” diye konuştu.

Temenni ve konuşmaların ardından açılış kurdelesi kesildi.