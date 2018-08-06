Tarihi Artuklu Hamamı 2 bin 950 metre uzağa taşınıyor

Tarihi Artuklu Hamamı yeni yerine taşınıyor. Batman'ın tarihi ilçesi Hasankeyf'te 12 Mayıs 2017 tarihinde bütünsel olarak taşınan Zeynel Bey Türbesi'nin ardından 12. yüzyıl ortalarında Artuklular tarafından yapılan tarihi Artuklu Hamamı'nın taşınma işlemine başlandı.

SULAR ALTINDA KALACAK

Ilısu Baraj göleti suları altında kalacak Batman'ın Hasankeyf İlçesi'ndeki tarihi eserlerden 12. yüzyıl ortalarına ait olan ve 1200 ton ağırlığındaki Artuklu Hamamı, 2 bin 950 metre uzaklıktaki Yeni Hasankeyf yerleşkesinde bulunan Arkeopark Alanı'na taşındı. Tarım ve Orman Bakanı Dr. Bekir Pakdemirli'nin katılımıyla gerçekleştirilecek törenle kaidesine oturtulacak. Taşıma esnasında kullanılan 256 tekerlekli SPMT aracına yüklenen Artuklu Hamamı 3 saatte belirlenen bölgeye getirildi.

Taşınma işlemini takip eden Devlet Su İşleri Genel Müdürü Murat Acu, "Ilusu Barajımız son aşamasında. Tarihi eserleri taşımaya devam ediyoruz. Ilısu barajı kuruluş aşaması açısından 4. büyük barajımız. Yıllık 2 milyar TL getirisi olan bir barajımız olacak. Zeynel Bey Türbesini 2 kilometre taşıdık, 1200 tondu. Bunu 3 kilometre taşıyacağız. 6 eserimiz daha var taşınacak olan. İmam Abdullah Zaviyesi var sırada. Suyun yükselmesi ile beraber yeni bir Hasankeyf ortaya çıkacak. Binlerce dönümlük arazi verdik vatandaşlarımıza. Sayın Bakanımız katılacak. İki eserin yan yana geldiği noktada mola vereceğiz" dedi.