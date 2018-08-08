Deniz üstü ilk RES için düğmeye basıldı

Türkiye, alternatif enerji kaynağı noktasında birçok ülkede kullanılan deniz üstü (off-shore) Rüzgar Enerjisi Santrali (RES) yatırımı için düğmeye bastı. Projede ilk safha, ilk 100 günde tamamlanacak.

Enerjide dışa bağımlılığı ortadan kaldırmayı amaçlayan Türkiye, yenilenebilir enerji kaynaklı elektrik üretim kurulu gücünü 3 bin megavat daha artacak. Türkiye’nin ilk deniz üstü (off-shore) RES yarışmasına başvurular 23 Ekim’de alınacak. Proje, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’nın 100 günlük icraat programı kapsamında hızla tamamlanacak.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan, Cumhurbaşkanlığı Kabinesi’nin 100 günlük icraat programında Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’nın projeleri ile ilgili dikkat çekici detaylar ortaya çıkmaya başladı. Edinilen bilgiye göre, bakanlığın yüz günlük hedefleri kapsamında, mevcut yenilenebilir enerji kaynaklı elektrik üretimine, 3 bin megavatlık yenilenebilir enerji kaynağı eklenecek. Bu da enerjide milyar dolarlık bir yatırımın kapısının aralanmasını sağlayacak.

DENİZDE VE KARADA

Bu kapsamda, enerji depolama üniteli bin megavat Yenilenebilir Enerji Kaynak Alanları (YEKA)-Güneş Enerji Santralı (GES) yarışması yapılacak. Ayrıca bini denizde, bini de karada olmak üzere 2 bin megavatlık YEKA Rüzgâr Enerjisi Santralı (RES) ihalesi 100 gün içinde gerçekleştirilecek. Türbinlerin kurulacağı deniz bölgesi, Edirne’de Saros, Kırklareli Kıyıköy ve Tekirdağ’da Gelibolu-Şarköy arası aday bölgeler arasında yer alıyor.

TRAKYA ÖNE ÇIKIYOR

Asgari 840, azami 1200 megavat kapasiteli Türkiye’nin ilk deniz üstü RES yarışmasına başvurular 23 Ekim’de alınacak. Kurulacak deniz üstü rüzgar YEKA yarışması için Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ aday bölgeler olarak belirlendi. Bu bölgelerde yapılacak deniz üstü RES ile mevcut sanayi ve lojistik yetkinlikleri, istihdam imkanları geliştirilirken, diğer yandan Trakya bölgesinin her geçen gün artan enerji ihtiyacının karşılanmasına yönelik yeni adımlar atılacak. Yerlilik şartı yüzde 60 olarak planlanan deniz üstü RES projesi yarışması sonucuna, 7 ila 10 GW deniz üstü RES potansiyeline sahip olan Türkiye’de uygun alanlarda yeni yarışmalar da açılacak. Karasal (on-shore) 1000 MW’lık RES YEKA yarışmasının şartnamesi de kasımda tamamlanarak ilana çıkılacak.

GÜNEŞTE YEKA İLANI EYLÜLDE

Türkiye’de ilk enerji depolamalı santral olacak ve yenilenebilir enerji üretiminin tüketim profili ile uygun şekilde kullanımının sağlanacağı bin megavatlık güneş enerjisine dayalı YEKA-GES yarışması için eylülde ilana çıkılacak. Mevcut yenilenebilir enerji kaynaklarının hızlıca ve maliyet etkin olarak yatırıma dönüştürülmesi, Türkiye’nin üretim merkezi olması noktasında bakanlık YEKA yarışmalarını devam ettirecek ve öncelikleri arasında finansal sürdürülebilirlik, politik sürdürülebilirlik ve katılımcılık yer alacak.