0553 313 94 23

Tarihi Ankara evleri restore ediliyor

Altındağ Belediyesi, Ankara tarihi için önemli bir bölge olan Hamamarkası’nı turizme kazandırmak için restorasyon çalışmalarını sürdürüyor.

17 Haziran 2019 Pazartesi 09:29
Tarihi Ankara evleri restore ediliyor

Altındağ Belediyesi, Ankara tarihi için önemli bir bölge olan Hamamarkası’nı turizme kazandırmak için restorasyon çalışmalarını sürdürüyor.


Restorasyon ve rekonstrüksiyon çalışmalarının sürdüğü Hamamarkası bölgesinde tarihi dokuya uygun yeni binalar yapılıyor. Tarihi doku iyice meydana çıkarken, bölgenin değeri her geçen gün artıyor. Hamamarkası’ndaki tarihi binaları koruma altına alan Altındağ Belediyesi, yürüttüğü restorasyon çalışmaları sayesinde tarihi değerleri gelecek kuşaklara taşıyor. Aslına uygun 10 tarihi konağın yapımı devam ediyor. Var olan konaklarda ise aslına uygun rekonstrüksiyon çalışması gerçekleştiriliyor.


Bölgede tarihi dokunun ortaya çıkmasına ve korunmasına büyük önem verdiklerini ifade eden Altındağ Belediye Başkanı Asım Balcı, "Altındağ, Türkiye’nin adeta kültür ve tarih hazinesi. Tarihi konakları ile Hamamarkası bölgesi de Ankara’nın önemli tarihi noktalarından. Hamamarkası’nın başkent turizmine kazandırılması için çalışmalar yapıyoruz. Tarihi Ankara evlerini dokuya uygun bir şekilde restore ediyoruz. İnşallah Hamamarkası’ndaki restorasyon çalışmaları tamamlandığında Altındağ, Ankara turizmine önemli bir mekan daha kazandıracak" ifadelerini kullandı.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 17 Haziran 2019 Pazartesi 09:29
  1. kültür

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Başkan Çetin’in 3 çocuğu da aynı gün mezuniyet sevinci yaşadı
    1. Başkan Çetin’in 3 çocuğu da aynı gün..
    2. Otomobil takla attı: 2’si ağır, 6..
    3. Zonguldak merkezli 7 ilde FETÖ..
    4. TESİAD’ın Türk ekonomisine güveni tam
    5. FETÖ'cü Şükür olaya müdahil oldu!..
    6. Otomotivciler zirveyi kaptırmadı
    7. Kadınlar kooperatif çatısında..
    8. Göçmen teknesi battı, 31 kişi..
    9. Lice Kaymakamlığı ADEM kursiyerlerine..
    10. İSO Türkiye İhracat İklimi Endeksi..
    11. Bayraklı’da renkli Babalar Günü..
    12. Alanya merkezli uyuşturucu..
    13. Bodrum'da düzensiz göçmenleri taşıyan..
    14. ASKİ’den tabelalı uyarı
    15. "Trabzonspor, gönüllerin şampiyonu oldu"
    16. Danıştay’dan milyonlarca araç sahibini..
    17. ÖTV’de son fırsat
    18. Ormanın yüzüğü: Delikli Kaya Şelalesi
    19. Ege Denizi'nde iş birliğinin..
    20. MSB: "Türkiye ve Yunanistan Savunma..
    21. Adıyaman'da yeni bir böcek türü..
    22. Balık yağı kilo yapar mı? İşte, doğru..
    23. Erkekliği sıcak çarpmasın
    24. Siyanür içerek intihar eden..
    25. Mayıs ayında 82 bin 252 konut satıldı
    26. Kambiyo müjdesi
    27. TESK Genel Başkanı Palandöken:..
    28. Bakanlıktan kan nakli için yeni adım
    29. TÜİK işsizlik rakamlarını açıkladı!
    30. Adana’da PKK operasyonu: 30 gözaltı
    Savcı Sayan paylaştı, sosyal medya yıkıldı! Ortak canlı yayında kumpas iddiası
    Savcı Sayan paylaştı, sosyal medya yıkıldı! Ortak canlı yayında kumpas iddiası
    Ekrem'in 'it'i canlı yayına damga vurdu
    Ekrem'in 'it'i canlı yayına damga vurdu
    Davutoğlu’nun medya takımı 'İmamoğlu aşkı'yla! Hayrettin Karaman’ın yazısına “Pir Sultan”la cevap verdi!
    Davutoğlu’nun medya takımı 'İmamoğlu aşkı'yla! Hayrettin Karaman’ın yazısına “Pir Sultan”la cevap verdi!
    Temel Karamollaoğlu açıkladı: Biz buna rıza gösteririz
    Temel Karamollaoğlu açıkladı: Biz buna rıza gösteririz
    Soylu: Terör örgütleri çaresizlik içinde
    Soylu: Terör örgütleri çaresizlik içinde

    Günün Karikatürü

    16 Haziran 2019
    ABD'ye büyük şok! Ek gümrük vergisi getirdiler
    ABD'ye büyük şok! Ek gümrük vergisi getirdiler
    Gerilim tırmanıyor! Selman'dan flaş tehdit: Tereddüt etmeyiz
    Gerilim tırmanıyor! Selman'dan flaş tehdit: Tereddüt etmeyiz