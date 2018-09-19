Kim Jong Un resmen onayladı! Sökülecek

Güney Kore Cumhurbaşkanı Moon Jae-in, Kore Yarımadası'ndaki tarihi zirvenin ikinci gününde yaptığı açıklamada, Kim Jong Un'un uluslararası uzmanların da gözetiminde, nükleer silahlandırmaya yönelik spesifik bir adım olarak nitelendirdiği, bir füze motoru test istasyonunu ve füze fırlatma rampasını sökerek, kalıcı olarak ortadan kaldırmayı kabul ettiğini söyledi.

Güney Kore lideri, Kuzey Korenin ABDnin gerekli karşılıkları vermesi halinde, ana Nyongbyon nükleer kompleksini kalıcı olarak sökmenin de arasından bulunduğu daha ileri adımlar atmak istediğini de ekledi. Moon ve Kim, Pyongyangdaki zirve görüşmelerinin ikinci gününün sonunda bir de ortak bildiri imzaladı. İki lider, iki ülke sınırında yer alan bir köyde mayınların kaldırılması kararı aldı. Kim, yakın gelecekte Güney Koreyi ziyaret edeceğini açıkladı.



Üçüncü kez bir araya gelen liderler, üç gün sürecek zirvede Kuzey Korenin Washingtonla yürütülen görüşmeleri sürdürmesinin yanı sıra iki ülke arasında ekonomik ilişkilerin geliştirilmesi ve Kore Yarım Adasında barış sağlanması için görüşmeler yapıyor.

BAŞ BAŞA GÖRÜŞTÜLER

Güney Kore Devlet Başkanı Moon Jae-in ve eşine Kuzey Kore lideri Kim Jong Un tarafından Pyongyang Havaalanında sıcak bir karşılama töreni düzenlendi. İki lider üstü açık bir limuzinle Pyongyang sokaklarında ilerlerken aracı ellerinde Kuzey Kore ve Kore Yarımadasının birliğini simgeleyen bayraklar taşıyan kalabalık gruplar karşıladı. İki lider daha sonra baş başa görüşme yaptı. Kuzey Kore liderinin yönetimde etki sahibi kız kardeşi Kim Yo Jong ve İşçi Partisi üst düzey yetkililerinden Kim Yong Chol da görüşmede hazır bulundu.

Zirvenin başlangıcında Kim, Moona Başkan Donald Trumpla Haziran ayında düzenlenen zirveye arabuluculuk yaptığı için teşekkür etti. Moon ise Güney Kore'de düzenlenen Kış Olimpiyatlarına bir delegasyon gönderme kararı aldığı için Kime teşekkürlerini ileterek karşılık verdi.