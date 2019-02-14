0553 313 94 23

Tarihi altın varaklı eserler hayata döndürülüyor

Cumhurbaşkanlığı Milli Saraylar İdaresi bünyesinde 1999'da kurulan Altın Varak Atölyesi'nde, hasar gören, varakları dökülen, parçaları kopan veya kırılan 100'ün üzerinde ayna, çerçeve, paravan, mobilya gibi dekoratif obje, usta ellerde yeniden can buluyor- Milli Saraylar Altın Varak Atölyesi Sorumlusu Arzu Kural:- "Restorasyona ihtiyacı olan eserler atölyemize ilk getirildiğinde hasar tespiti, ardından restorasyon öncesi fotoğraf arşivlemesi yapılıyor. Tekniğine uygun olarak restorasyon ve lokal müdahaleler gerçekleştiriliyor. 1999'dan bu yana yüzlerce eser restore edildi"

14 Şubat 2019 Perşembe 14:52
Tarihi altın varaklı eserler hayata döndürülüyor

İSTANBUL (AA) - ANDAÇ HONGUR - Cumhurbaşkanılığı Milli Saraylar İdaresi bünyesindeki Altın Varak Atölyesi'nde, hasar gören, varakları dökülen, parçaları kopan veya kırılan ayna, çerçeve, paravan, mobilya gibi dekoratif objeler, usta ellerde yeniden can buluyor.

Osmanlı Devleti'nden miras kalan altın varaklı eserlerin restorasyon çalışmalarıyla tekrar hayata döndürüldüğü Altın Varak Atölyesi'ndeki ustalar, restorasyonda öncelikle eserin özüne sadık kalmayı amaçlıyor.

Atölyede sırasıyla ön inceleme, hasar tespiti, sağlamlaştırma, temizlik, dökülen ve kaybolmuş bölümlerde estetik tümleme gibi işlemler yapılıyor. Altın varak restorasyonlarında ilk günkü uygulamayla 23 karat altın yapraklar kullanılıyor. Su bazlı (Osmanlı varağı) ve yağ bazlı yapıştırma tekniği uygulanıyor.

- Abdülaziz'in karyolası restore ediliyor

Milli Saraylar Altın Varak Atölyesi Sorumlusu Arzu Kural, AA muhabirinin sorularını yanıtlarken, Milli Saraylar İdaresi bünyesindeki Altın Varak Atölyesi'nin 1999'da kurulduğunu, Yıldız Şale ve Dolmabahçe Sarayı'nda atölyeler bulunduğunu dile getirdi.

2. Abdülhamit Han döneminde, sarayda bozulan altın varaklı objelerin restorasyon ihtiyacından kaynaklı olarak bir atölye oluşturulduğunu anlatan Kural, şu bilgileri verdi:

"Usta çırak aracılığıyla dönemimize kadar varak uygulaması geldi. 1999'dan bu yana yüzlerce eser restore edildi. Atölyemiz klasik çalışıyor, su bazlı varak uygulaması yapılıyor. Eserlerin genelinde su bazlı varak tekniği uygulanıyor. Restorasyona ihtiyacı olan eserler atölyemize ilk getirildiğinde hasar tespiti, ardından restorasyon öncesi fotoğraf arşivlemesi yapılıyor. Tekniğine uygun olarak restorasyon ve lokal müdahaleler gerçekleştiriliyor. Temizlik ve sağlamlaştırma sonrasında su bazlı varak için altyapı hazırlanıp bunun uygulaması yapılıyor. Su bazlı varak tekniği 14. ve 17. yüzyılda İtalya ve Fransa'da daha çok uygulanmış, Osmanlı'ya 2. Abdülhamit döneminde giriş yapmış."

Arzu Kural, objelerin restorasyon süresinin hasar durumuna göre değiştiğini belirterek, çok hasarı olmayan bir objenin tahmini restorasyonunun 1 ay sürebildiğini söyledi. Kural, "Eserin bulunduğu oda restorasyona girmişse, açılış için tarih belirlenmişse o odanın objelerine öncelik veriliyor." dedi.

Atölyede Sultan Abdülaziz'in karyolasının restore edildiğini anlatan Kural, ağır hasarlı olduğu için 5 aydır atölyede bulunan eserdeki figürlerin folyodan daha ince hale getirilen altın yapraklarla orijinaline sadık kalınarak tek tek bezendiğini kaydetti.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 14 Şubat 2019 Perşembe 14:52
  1. Arzu Kural
  2. Milli Saraylar
  3. Milli Saraylar Altın Varak Atölyesi

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Ufuk Sarıca'dan Pınar Karşıyaka açıklaması
    1. Ufuk Sarıca'dan Pınar Karşıyaka..
    2. Evlenmek için Sevgililer Günü'nü..
    3. THY: "İstanbul Havalimanı’na ortaklık..
    4. Çaldığı 700 kilo bakır kabloyu satmak..
    5. Vatandaşlara kritik uyarı: Bodrum ve..
    6. THY'den 'İstabul Havalimanı' ve..
    7. Mehmet Akif İnan, Eğitim Bir Sen’in..
    8. Devrek Ziraat Odasında nöbet değişimi
    9. "NATO Afganistan'da ortaklaşa karar..
    10. Bilecik’te trafik kazası, 1 kişi..
    11. Belediyenin tiyatro ekibi belgeselde..
    12. TCMB alım satıma konu olmayan döviz..
    13. Sevgililer Gününde Şehitkamil’de 50..
    14. Vali Deniz Selendi’de incelemelerde..
    15. 14 Şubat’ta nikah salonuna hücum..
    16. Bitlis’te fırın denetimi
    17. GTO’dan mesleki yeterlilik protokolü
    18. İstanbul Emniyet Müdürlüğü: "İnfaz..
    19. Bursaspor altyapısından Sevgililer..
    20. Muş’ta “Emeğe Kadın Eli” projesi
    21. Kaşıkçı cinayetindeki çarpıcı detaylar..
    22. Müze inşaatında duvar çöktü: 1 ölü, 6..
    23. Zonguldak’ta trafik kazası: 1 yaralı
    24. TCMB döviz kurları
    25. Hamsik Çin'e transfer oldu
    26. TBMM Genel Kurulu
    27. "Türk futbolu bu düzen içinde..
    28. Caddeye bırakılan eroini polis fark..
    29. Interpol’ün aradığı 4 Rus vatandaşın..
    30. Denizlispor’da forma savaşı kızışıyor
    Canlı yayında açıkladı: Davutoğlu parti kuruyor! Gül ve Babacan...
    Canlı yayında açıkladı: Davutoğlu parti kuruyor! Gül ve Babacan...
    Köye gelen hırsızlar hayatının şokunu yaşadı! Ölü ve yaralılar var
    Köye gelen hırsızlar hayatının şokunu yaşadı! Ölü ve yaralılar var
    Abdullah Gül ve Ahmet Davutoğlu'nun arkasında birileri mi var?
    Abdullah Gül ve Ahmet Davutoğlu'nun arkasında birileri mi var?
    Türkiye sınır dışı etmişti! Çarpıcı gerçek ortaya çıktı
    Türkiye sınır dışı etmişti! Çarpıcı gerçek ortaya çıktı
    Ozan Arif hayatını kaybetti!
    Ozan Arif hayatını kaybetti!

    Günün Karikatürü

    14 Şubat 2019
    Seçim öncesi son anket! Yine muhalefete çalıştılar
    Seçim öncesi son anket! Yine muhalefete çalıştılar
    Rusya'dan ABD'ye açık Venezuela uyarısı
    Rusya'dan ABD'ye açık Venezuela uyarısı