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Tarihi Alsancak Garı’nda Çaka Bey Kitap Günleri hazırlıkları başladı

Tarihi Alsancak Garı, İzmir’in fethinin 938’inci yıl dönümü etkinliklerine ev sahipliği yapmak için hazırlanıyor.

10 Mart 2019 Pazar 16:26
Tarihi Alsancak Garı’nda Çaka Bey Kitap Günleri hazırlıkları başladı

Tarihi Alsancak Garı, İzmir’in fethinin 938’inci yıl dönümü etkinliklerine ev sahipliği yapmak için hazırlanıyor.


Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu’na bağlı Türk Tarih Kurumu tarafından düzenlenecek olan etkinlik, 120 yayınevinin katılımıyla, 16-25 Mart tarihlerinde gerçekleşecek. 3. Çaka Bey Kitap Günleri ile başlayacak anma etkinlikleri için hazırlıklar sürüyor.


Etkinlik için, Türk Tarih Kurumu Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Güray Kırpık, TCDD 3. Bölge Müdür Yardımcısı Nizamettin Çiçek ve İzmir Tren Garı Müdürü Seyfi Yardımcı etkinliklerin yapılacağı alanda hazırlık ve inceleme çalışmalarında bulundu.


Bu yıl, 40 söyleşi ve 200 imza gününün gerçekleştirileceği etkinlikler kapsamında konserler düzenlenecek. Düzenlenecek konserlerde, 16 Mart’ta Manga, 20 Mart’ta İsmail Altunsaray, 25 Mart’ta ise Moğollar sahne alacak. Etkinlikte, Türkiye genelinde düzenlenen okçuluk yarışmalarında dereceye giren öğrencilere ödülleri verilecek.

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Haber Tarihi: 10 Mart 2019 Pazar 16:26
  1. konser
  2. imza günü
  3. kitap

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