Tarihi Ahmet Tevfik Paşa Konağı yıkılıyor

19. yüzyılda yapılan tarihi Ahmet Tevfik Paşa Konağı’nın da aralarında bulunduğu Kars Kalesi’nin altındaki tarihi evler yıkılmamak için adeta direniyor.

Kars Kalesi, Tarihi Taş Köprü ve Tarihi Hamamların yanında bulunan evler, bakımsızlık ve sahipsizlikten dolayı her geçen gün biraz daha yıkılarak kayboluyor. Yetkililerin hiçbir şekilde önlem almadığı Tevfik Paşa Konağı,içkicilerin mekanı olurken, buraları ziyarete gelen yerli ve yabancı turistleri de üzüyor.

Tevfik Paşa Konağı, bir taraftan yıkılırken, diğer taraftan ise define arayan kimliği belirsiz kişilerce içerisi kazılmış vaziyette bulunuyor. Dev çukurların olduğu tarihi evin duvarları dökülmüş, cam, çerçeve ve kapıları kırılmış. Tahtaları sökülmüş ve adeta talan edilmiş. Tarihi Osmanlı evlerinden Ahmet Tevfik Paşa Konağı, Kültür ve Turizm Müdürlüğü’nün envanterinde tarihi ev olarak tescil edilmiş durumda bulunmasına rağmen bu zamana kadar neden koruma altına alınmadığı ise dikkat çekiyor.

Tarihi Tevfik Paşa Konağı kısa sürede önlem alınmadığı takdirde, etrafında bulunan Osmanlı evleri gibi tamamen yıkılarak kaybolacak.

“Vatandaşlar Vali Öksüz’den tarihi konağa el atmasını istiyor”

Her gün yüzlerce yerli ve yabancı turistin ziyaret ettiği Tarihi Tevfik Paşa Konağı’na Vali Türker Öksüz’ün el atması bekleniyor. Uzun yıllar Karslılara hizmet eden Tevfik Paşa Konağı içler acısı durumuna üzülen vatandaşlar, konağa Vali Türker Öksüz’ün el atarak yıkılmasının önüne geçmesini istediler.

Öte yandan Kars Kalesi ve Tarihi Taş Köprü ile Tarihi Hamamların olduğu bölgede bulunan Tevfik Paşa Konağı içerisi tamamen talan edilmiş, defineciler tarafından da kazılan tarihi ev, kısa sürede önlem alınmadığı takdirde yıkılacak. Tarihi Tevfik Paşa Konağı’nın akıbetinin ne olacağı ise bilinmiyor.