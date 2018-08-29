Tarihi adım! Avrupa Birliği reformları yeniden masada

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu:

Vize serbestisi konusunda AB ile görüşmelerimiz devam ediyor. AB'den terörle mücadelede destek bekliyoruz. Reform AK Parti iktidarlarının her zaman önceliği olmuştur.

Adalet Bakanı Abdülhamit Gül:

AİHM ile işbirliği içerisindeyiz. Bu konuda daha iyi neler yapılabiliri masaya yatırdık. Yargıya güven artacak ve yarı hızlanacak. Daha güçlü hukuk sistemi daha güçlü demokrasi demektir. İnsan hakları ve özgürlüğü geliştirecek adımlar atacağız. Ortaya koyduğumuz eylem planlarını uygulayacağız.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak:

Bu reform eylem toplantısı çok önemli bir toplantı oldu. Ağustos ayının başından beri ABD Türkiye ekonomisini hedef aldı. Tamamen siyasi saiklerle yapılan saldırı sonrası Almanya, Fransa ve diğer ülkelerden müttefikliğe yaraşır açıklamalar geldi. Cari açığı azaltma temel hedeflerimizden biri olacak. Dış ticaret açığı yüzde 33 geriledi. 60 milyar liradan fazla borç yeniden yapılandırıldı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu:

Türkiye terörle mücadelesini sürdürürken, bir yandan da göç idaresiyle mücadele etmektedir. Türkiye düzensiz göçü kontrol altına almıştır. Türkiye ne eski Türkiye'dir ne AB eski AB'dir.