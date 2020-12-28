Tarihe geçen uçuş! THY Ermeni hava sahasında

Tahsin Han

Azerbaycan karşısında Karabağ’da ağır bir yenilgi alan Ermenistan’ın Türkiye’nin taleplerine de boyun eğdiği ortaya çıktı. Ermeni Avia.pro haber sitesi, flightradar.com’un uçuş güzerganından aldığı görüntüyü kullanarak, “Türkiye ve Azerbaycan, Ermenistan’ı hava sahasını sivil hava taşımacılığı için açmaya zorladı” ifadelerini kullandı.

Ermeni sitesinin haberinde “26 Aralık Cumartesi günü Türk Hava Yolları’nın (THY) Bakü ile İstanbul arasındaki tarihi uçuşu Ermenistan hava sahasından gerçekleşti. Azeriler ilk defa Ermenistan üzerinde uçtular. Ön verilere göre, Erivan bu tür uçuşlar için hava sahasını açmak zorunda kaldı” ifadeleri kullanıldı.

Ruslar Erivan’a baskı yaptı

Sitedeki habere göre resmi bir açıklama yapılmamasına rağmen Ermeni uzmanlar, Azerbaycan ve Türkiye’nin Ermenistan’a ülkenin hava sahasından sivil uçuşlara izin verilmemesi durumunda sivil Rus uçaklarının da Karabağ ve Ermenistan’a Azerbaycan üzerinden uçuş yapmak için hava sahasını kullanmalarına izin verilmeyeceğini ilettiklerini ileri sürdü. Bunun üzerine Rusların Erivan yönetimine hava sahasını Türk uçuşlarına açtırdığı ifade edildi.

Ermeni sitesi bu tür uçuşların kapısının açıldığı ve artık rutin hale geleceğini de belirtti. Şimdiye kadar Azerbaycan ve Türkiye yolcu uçakları Gürcistan hava sahasında uçmak zorunda kalıyor, bu da daha uzun bir mesafe kat etmek anlamına geliyordu.