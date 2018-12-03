Tarihçi Talha Uğurluel'e şok! FETÖ ifadesinde adı geçti
Erzincan'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanmasına (FETÖ/PDY) ilişkin soruşturma kapsamında gözaltına alındıktan sonra tutuklanan Murat Yeni, savcılık ifadesinde ünlü tarihçi Talha Uğurluel'in ismini verdi.03 Aralık 2018 Pazartesi 18:20
Erzincan'da, FETÖ'ye ilişkin soruşturma kapsamında gözaltına alındıktan sonra tutuklanan, kapatılan Samanyolu televizyonunda "Maceracı" isimli programı sunan Murat Yeni verdiği ifadede, örgüt etkinliklerinde Talha Uğurluel gibi önemli isimlerin yer aldığını söyledi.
Ünlü isimler var
Murat Yeni, katıldıkları sohbetlerde ünlü isimlerin yer aldığını belirterek, "Hatırladığım kadarıyla iki ya da üç kez kanalda cemaat sohbet toplantısına katıldım. Bu sohbetlerin büyük kısmı kanalda gerçekleşirdi. Katılmış olduğum sohbet toplantılarına benim dışımda yemek programı sunucu Oktay Usta, Sır Kapısı programını sunan Reha Yeprem, tarihçi Talha Uğurluel, sanatçı Gökmen Ürü, programcı Asım Yıldırım ve radyocu Asım Bozkuş gibi şahıslar katılırdı. Sohbet grubumuz benim gibi medya önünde olan ve sunuculuk yapanlardan oluşuyordu." dedi.
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