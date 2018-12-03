Tarihçi Talha Uğurluel'e şok! FETÖ ifadesinde adı geçti

Erzincan'da, FETÖ'ye ilişkin soruşturma kapsamında gözaltına alındıktan sonra tutuklanan, kapatılan Samanyolu televizyonunda "Maceracı" isimli programı sunan Murat Yeni verdiği ifadede, örgüt etkinliklerinde Talha Uğurluel gibi önemli isimlerin yer aldığını söyledi.

Ünlü isimler var

Murat Yeni, katıldıkları sohbetlerde ünlü isimlerin yer aldığını belirterek, "Hatırladığım kadarıyla iki ya da üç kez kanalda cemaat sohbet toplantısına katıldım. Bu sohbetlerin büyük kısmı kanalda gerçekleşirdi. Katılmış olduğum sohbet toplantılarına benim dışımda yemek programı sunucu Oktay Usta, Sır Kapısı programını sunan Reha Yeprem, tarihçi Talha Uğurluel, sanatçı Gökmen Ürü, programcı Asım Yıldırım ve radyocu Asım Bozkuş gibi şahıslar katılırdı. Sohbet grubumuz benim gibi medya önünde olan ve sunuculuk yapanlardan oluşuyordu." dedi.