Tarihçi Sadıkoğlu: "Sarıkamış’ın Rus çarının hayatını kaybetmesinde önemli bir rolü var”

Samsun’da konuşan Enver Paşa’nın torunu tarihçi Burak Sadıkoğlu, “Sarıkamış’ın Rus çarının hayatını kaybetmesinde önemli bir rolü vardır. Onun için ’bu insanlar boşu boşuna şehit oldu’ diyenlere gülün! Ama bu tamamen başarılı bir harekattır dersem de yalan söylemiş olurum" dedi.

Samsun Türk Ocağı tarafından Enver Paşa’nın torunu tarihçi Burak Sadıkoğlu’nun konuşmacı olarak katıldığı, "Büyük Dedem Enver Paşa’nın Hayatı ve Mücadelesi" konulu konferans düzenlendi. Samsun Öğretmenevi Toplantı Salonu’nda düzenlenen konferanstan önce Samsun Türk Ocağı Başkanı, Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Serkan Şen, kısa bir açılış konuşması yaptı.

"Rus devrimini 10 yıl erkene çekmiştir"

Sarıkamış harekatının birkaç tane amacı olduğunu belirten tarihçi Sadıkoğlu, "Rusların lojistik hattını kapatmak istiyorduk. Karadeniz’in bütün gücü Batum’daki limanları. Bunun en büyük kanıtı oraya yaptığımız ufak çaplı çıkartma. Sarıkamış tamamen bir kayıp mıdır? Bence değildir. Rus devrimini 10 yıl erkene çekmiştir. Bu çok önemli bir şeydir. Rusların Batı cephesinden 2 kolordu çekmesi Batı cephesini güçsüzleştiriyor. İyice çıkmaza giren çarpışmaların sonunda içeri de Rus devrimi oluyor. O sayede en büyük düşmanımızdan kurtuluyoruz. Sarıkamış’ın Rus çarının hayatını kaybetmesinde önemli bir rolü vardır. Onun için ’bu insanlar boşu boşuna şehit oldu’ diyenlere gülün! Ama bu tamamen başarılı bir harekattır dersem de yalan söylemiş olurum" diye konuştu.

"Teslim olmuş olsa ben bile hakkımı helal etmezdim"

Birinci Dünya Savaşı’nda verilen insan zayiatlarını sıralayan Sadıkoğlu, "Birinci Dünya Savaşı boyunca; Ruslar 9 milyon, Almanlar 7 milyon 150 bin, Fransızlar 6 milyon, İngilizler 3 milyon 200 bin, İtalyanlar 2 milyon 200 bin, Avusturya 700 bin, biz de 950 bin zayiat verdik. Bu çok büyük bir savaştı. Bu savaşa girmemiş olsaydık şimdi Rusça konuşuyorduk. Rus çarı devrilmemiş olsaydı Kurtuluş Savaşı’nda çok zorlanırdık. Ruslar 200 bin kişi ile baskın yaptılar. Enver Paşa bir Ramazan Bayramı sabah namazı cami çıkışında Rus mitralyözü tarafından baskında şehit edildi. İki seçeneği vardı. Ya mitralyöze doğru hücum edecek ya da teslim olacaktı. Şimdi ben dedemin adını ağzıma alabiliyorsam teslim olmadığı içindir. Teslim olmuş olsa ben bile hakkımı helal etmezdim. Çünkü gelin benimle dediği insanlara karşı içtenliğini şehit olarak karşılamıştır. Ben Enver Paşa’nın torunu olmaktan gurur duyuyorum. Enver Paşa kimsenin düşmanı değil. Hatalarıyla doğrularıyla elinden geleni yapmış, Türkiye’nin bugünlere gelebilmesi için elinden geleni yapmış. Şunu da anlıyorum: Zamanında o kadar çok kaybettik ki bir suçlu aranması ve bu suçlunun da Enver Paşa ilan edilmesini yapanlara da hak veriyorum ama 100 sene geçmiş gerçekleri doğru düzgün öğrenmezsek bunlardan ders almayız. Sadece bir döngünün içerisinde kalarak kendimize zarar veririz" diye konuştu.