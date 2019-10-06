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Tarihçi Mustafa Armağan'ın annesi Mühibe Armağan vefat etti

Tarihçi yazar Mustafa Armağan'ın annesi Mühibe Armağan, yaklaşık 3 gündür tedavi gördüğü hastanede vefat ederek, Hakk’ın rahmetine kavuştu.

06 Ekim 2019 Pazar 13:47
Tarihçi Mustafa Armağan'ın annesi Mühibe Armağan vefat etti

Tarihçi yazar Mustafa Armağan'ın annesi Mühibe Armağan bu sabah Bursa'da vefat etti.

Şanlıurfa'da 1935'te dünyaya gelen Armağan, yaklaşık 3 gün önce hastaneye kaldırıldı.

Çoklu organ yetmezliği bulunan Mühibe Armağan, tedavi gördüğü yoğun bakıma ünitesinde hayatını kaybetti.

Armağan, Bursa Emirsultan Camisi'nde yarın öğle namazını müteakip kılınacak cenaze namazının ardından Emirsultan Mezarlığı'nda son yolculuğuna uğurlanacak.

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Haber Tarihi: 06 Ekim 2019 Pazar 13:47
  1. Şanlıurfa
  2. Bursa
  3. Tarihçi yazar Mustafa Armağan
  4. Mühibe Armağan

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