0553 313 94 23

Tarihçi Mısıroğlu, son yolculuğuna uğurlandı

Kadir Mısıroğlu için Büyük Çamlıca Camisi'nde düzenlenen cenaze törenine, TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, AK Parti Genel Başkan Yardımcıları Hayati Yazıcı ve Nurettin Canikli, AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş da katıldı - Mısıroğlu'nun cenazesi, Üsküdar'daki Nasuh Mehmet Efendi Camisi haziresine defnedildi

06 Mayıs 2019 Pazartesi 18:34
Tarihçi Mısıroğlu, son yolculuğuna uğurlandı

İSTANBUL (AA) - Çoklu organ yetmezliği nedeniyle 86 yaşında vefat eden tarihçi yazar Kadir Mısıroğlu'nun cenazesi toprağa verildi.

Mısıroğlu için ikindi vakti Büyük Çamlıca Camisi'nde düzenlenen cenaze törenine, TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, AK Parti Genel Başkan Yardımcıları Hayati Yazıcı ve Nurettin Canikli, AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş, AK Parti Kayseri Milletvekili Mustafa Elitaş, AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu Üyesi Erol Kaya, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, eski TBMM Başkanı İsmail Kahraman, İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkan Vekili Bilal Erdoğan, AK Parti İstanbul İl Başkanı Bayram Şenocak, YÖK Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç, İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç, Aziz Mahmut Hüdayi Vakfı Onursal Başkanı Osman Nuri Topbaş, TBMM 20. Dönem Rize Milletvekili Şevki Yılmaz ile sevenleri katıldı.

Mısıroğlu'nun oğlu Abdullah Sünusi Mısıroğlu ile aile üyeleri, burada taziyeleri kabul etti.

Kadir Mısıroğlu'nun cenazesi, kılınan cenaze namazının ardından Üsküdar'daki Nasuh Mehmet Efendi Camisi haziresine defnedildi.

Bu arada, Büyük Çamlıca Camisi'nin iç ve dış avlusu tamamen doldu. Cenazeye katılan bazı vatandaşlar teşrik tekbiri getirdi. Bazı vatandaşların Türk bayrağıyla Osmanlı bayrağı ve Osmanlı devlet armasının yer aldığı flamalar açtığı görüldü.



Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 06 Mayıs 2019 Pazartesi 18:34
  1. Büyük Çamlıca Camisi
  2. cenaze
  3. Defin
  4. Kadir Mısıroğlu

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Afyonkarahisar’da şehit ailelerine Devlet Övünç Madalyası
    1. Afyonkarahisar’da şehit ailelerine..
    2. Öğrenciler Göbeklitepe’yi gezdi
    3. Balıkesir’de trafik havadan denetlendi
    4. Nevşehir'de Devlet Övünç Madalyası ve..
    5. Minik Botanikçiler Kapıdağ’da
    6. FETÖ'cü öğretmen itiraf etti:..
    7. Rize’de asayiş uygulamalarında aranan..
    8. DSP Genel Başkanı Aksakal’dan İstanbul..
    9. Terör örgütü PKK'ya ağır darbe
    10. Firari FETÖ üyesi kadın, operasyonla..
    11. Gazi ve şehit ailelerine Devlet Övünç..
    12. Tarihçi Mısıroğlu, son yolculuğuna..
    13. Bakan Çavuşoğlu'ndan çok net Kıbrıs..
    14. ECOWAS Nijerya'daki saldırılara kalıcı..
    15. Safranbolu’da emniyet kemerinin önemi..
    16. Endonezya'da maden ocağında heyelan: 4..
    17. Ağrı’da terör operasyonu: 11 gözaltı
    18. Cumhurbaşkanı Erdoğan: “Bu millet..
    19. Telefon hırsızları adliyeye sevk edildi
    20. Eski Alman bakandan otomobil..
    21. Orhangazi Taşıyıcılar Kooperatifi’nde..
    22. Rize’deki kaçak yapılara yıkım kararı
    23. Tekerlekli Sandalye Basketbol
    24. Sağlık Bakanlığından Çorum’a 10..
    25. Sınava hazırlanan gençlere Muhtar..
    26. Uluslararası Ceza Mahkemesinden Ürdün..
    27. Başkan Erdoğan'dan intikam açıklaması
    28. Piyasalarda gün sonu
    29. "Cezaeviden çıkarma" vaadiyle..
    30. Kaldırım işgaliyle mücadele başlıyor
    Genç kızı taciz eden ve evin kapısına dayanan adam linç edilerek öldürüldü! Baba tutuklandı
    Genç kızı taciz eden ve evin kapısına dayanan adam linç edilerek öldürüldü! Baba tutuklandı
    Melih Gökçek'ten bomba iddia! "Kılıçdaroğlu, İmamoğlu’nun kaybetmesi için elinden geleni yapacaktır"
    Melih Gökçek'ten bomba iddia! "Kılıçdaroğlu, İmamoğlu’nun kaybetmesi için elinden geleni yapacaktır"
    Altaylı, Süleyman Soylu ile görüşmesini yazdı: İşte Ak Parti'nin İstanbul adayı
    Altaylı, Süleyman Soylu ile görüşmesini yazdı: İşte Ak Parti'nin İstanbul adayı
    Ramazan davulcusundan rahatsız oldu! "Sizi vururum"
    Ramazan davulcusundan rahatsız oldu! "Sizi vururum"
    Ünlü anketçi Mehmet Ali Kulat'tan yeni parti açıklaması: Ahlaki bir sorundur
    Ünlü anketçi Mehmet Ali Kulat'tan yeni parti açıklaması: Ahlaki bir sorundur

    Günün Karikatürü

    05 Mayıs 2019
    AK Partili isimden bomba açıklama: Kemal Kılıçdaroğlu'nun planı...
    AK Partili isimden bomba açıklama: Kemal Kılıçdaroğlu'nun planı...
    Sunucu olduğunu unutan Fatih Portakal şantaja başladı! İptal olursa ‘boykot’ ederiz
    Sunucu olduğunu unutan Fatih Portakal şantaja başladı! İptal olursa ‘boykot’ ederiz