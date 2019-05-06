Tarihçi Mısıroğlu, son yolculuğuna uğurlandı Kadir Mısıroğlu için Büyük Çamlıca Camisi'nde düzenlenen cenaze törenine, TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, AK Parti Genel Başkan Yardımcıları Hayati Yazıcı ve Nurettin Canikli, AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş da katıldı - Mısıroğlu'nun cenazesi, Üsküdar'daki Nasuh Mehmet Efendi Camisi haziresine defnedildi

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