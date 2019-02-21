Tarihçi Kemal Karpat'ın vefatı AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım:- "Yazdığı eserlerle bilim dünyamıza ve kültür hayatımıza derinlik kazandıran merhum Karpat'a Allah'tan rahmet, bilim dünyamıza ve aziz milletimize başsağlığı diliyorum"

İSTANBUL (AA) - AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, ünlü tarihçi Kemal Karpat'ın vefatı nedeniyle taziye mesajı yayımladı. Yıldırım, mesajında şunları kaydetti: "Duayen tarihçimiz Kemal Karpat'ın Hakk'ın rahmetine kavuştuğu haberini almaktan büyük üzüntü duydum. Yazdığı eserlerle bilim dünyamıza ve kültür hayatımıza derinlik kazandıran merhum Karpat'a Allah'tan rahmet, bilim dünyamıza ve aziz milletimize başsağlığı diliyorum. Ruhu şad, mekanı cennet olsun."

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