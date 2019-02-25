Tarihçi Kemal Karpat'a son görev

ABD'nin Wisconsin eyaletinde 96 yaşında hayatını kaybeden Prof. Dr. Kemal Karpat için İstanbul Üniversitesinde tören düzenlendi.

Beyazıt yerleşkesindeki Rektörlük binasında düzenlenen törene Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yanı sıra Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Cumhurbaşkanı Sözcüsü İbrahim Kalın, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Numan Kurtulmuş, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal ve İstanbul Valisi Ali Yerlikaya YÖK Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç, Türk Tarih Kurumu Başkanı Prof. Dr. Refik Turan ile çok sayıda kişi katıldı.

Karpat'ın yeğenleri Sabahat Karpat, Selami Karpat, Tan Aknil, Gabriela Hipea, Sevil Shhaideh ile Akram Shaideh de törende hazır bulundu.

Winconsin Üniversitesi Türk Etüdleri Merkezi Başkan Yardımcısı Dr. Deniz Balgamış, törende yaptığı konuşmada, bu törenin bundan önceki birlikteliklerinden farklı olduğunu belirterek, şöyle konuştu:

"Bu, onun şahsına ve tok sesini duymaya veda toplantısı. Ben böylesi bir değerin doktora öğrencisiydim ve uzun yıllardır asistanıyım. Karpat Hoca, birçok öğrencisi gibi benim de eğitimim, tarih sahasındaki gelişimim ve kişiliğim üzerinde derin izler bıraktı. Sadelik, Karpat Hoca'nın özel hayatında özen gösterdiği ve en göze çarpan özelliğiydi. "

Merhum Karpat'ın en büyük tutkusu olan öğrenme tutkusu ve bildiklerini paylaşma arzusunun zamanın şartlarında ana yurdundan koparak yurt dışına gelmesi için bir amaç olduğunu anlatan Balgamış, "Bu tutkusuna nitelikli insan yetiştirme çabası da katılınca yanına dünyanın her yerinden birçok öğrenci geldi." dedi.

-"Saygınlığını hiç düşürmedi"

Türk Tarih Kurumu Başkanı Prof. Dr. Refik Turan da Karpat'ın yaşam hikayesiyle ilgili kısa bilgi verdi.

Karpat'ın büyük bilim adamı, derin tarihçi ve müthiş mücadeleci biri olduğunu dile getiren Turan, "Dünya onu hep saygın bir bilim adamı olarak tanıdı. Bilimsel ağırlığını ve saygınlığını hiç düşürmedi. O ürettiği bilimini harmanlıyor, çok kıymetli analizler yaparak dünya kamuoyu ile paylaşıyordu." dedi.

Turan, Karpat'ın 20 ülkede 130 makale ve 16 önemli eser bıraktığını dile getirerek, bilimsel eserler bakımından dünyanın adeta onunla yankılandığını anlattı.

- "Tarih camiası için çok büyük kayıp"

Karpat'ın yeğeni Sabahat Karpat, gazetecilere yaptığı açıklamada, duygularını ifade etmenin çok zor olduğunu belirterek, "10 yaşındaydım onu tanıdığım zaman o benim kahramanımdı ve kahramanım olarak kalacak" dedi.

Dayısı Kemal Karpat ile en son geçen sene İstanbul'a geldiğinde görüştüklerini anlatan Sabahat Karpat, vefatından 3 gün önce de telefonla konuştuklarını söyledi.

Karpat, dayısıyla en son konuştuklarında sağlık durumunun iyi olduğunu belirterek, "Çok acı bir gelişme oldu bu. Duygularımızı ifade etmek zor, hiçbir zaman bu kayıp telafi edilemeyecek. Türkiye için, aile için ve bütün dünyadaki tarih camiası için çok büyük bir kayıptır." ifadelerini kullandı.

Tören, yapılan konuşmaların ardından Kemal Karpat'ın Türk bayrağına sarılı tabutunun başında okunan duanın ardından sona erdi.