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Korona Virüs Tarih verdi! İsmail Küçükkaya’nın son durumu
Korona Virüs

Tarih verdi! İsmail Küçükkaya’nın son durumu

Koronavirüse yakalanan İsmail Küçükkaya sağlık durumuna ilişkin açıklama yaptı.

Yeniakit Publisher
2020-11-08 09:58:00 -
Tarih verdi! İsmail Küçükkaya’nın son durumu

Koronavirüse yakalanan ABD beslemeli FOX TV sunucusu İsmail Küçükkaya, sağlık durumuyla ilgili açıklamalarda bulundu.

Küçükkaya, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda şunları söyledi:

"Günaydın arkadaşlar. Bugün itibariyle evde tedavim ve zorunlu izolasyonum bitiyor. Genel sağlık durumum iyi. Hafif öksürük ve halsizlik dışında semptom yok. Doktorların da tavsiyesiyle bir hafta daha istirahat edip; 16 Kasımda işbaşı yapıyorum. İlginize çok teşekkür ediyorum."

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