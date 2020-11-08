Tarih verdi! İsmail Küçükkaya’nın son durumu
Koronavirüse yakalanan İsmail Küçükkaya sağlık durumuna ilişkin açıklama yaptı.
Koronavirüse yakalanan ABD beslemeli FOX TV sunucusu İsmail Küçükkaya, sağlık durumuyla ilgili açıklamalarda bulundu.
Küçükkaya, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda şunları söyledi:
"Günaydın arkadaşlar. Bugün itibariyle evde tedavim ve zorunlu izolasyonum bitiyor. Genel sağlık durumum iyi. Hafif öksürük ve halsizlik dışında semptom yok. Doktorların da tavsiyesiyle bir hafta daha istirahat edip; 16 Kasımda işbaşı yapıyorum. İlginize çok teşekkür ediyorum."