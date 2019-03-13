0553 313 94 23

Tarih ve kültür şehri Eskişehir’e tur gezileri başladı

Havaların ısınmasıyla birlikte kültür ve tarih şehri olan Eskişehir’e tur gezileri yeniden başladı.

13 Mart 2019 Çarşamba 11:21
Tarih ve kültür şehri Eskişehir’e tur gezileri başladı

Havaların ısınmasıyla birlikte kültür ve tarih şehri olan Eskişehir’e tur gezileri yeniden başladı. Son olarak Çanakkale’den gelen 46 kişilik grup, Odunpazarı’nı gezerek keyif dolu bir gün geçirdi.

 

Tarihi yapılarının yanı sıra modern yaşam alanlarıyla da yerli ve yabancı turistlerin ilgi odağı olan Eskişehir, ziyaretçilerini ağırlamaya devam ediyor. Kış mevsiminin sona ermesiyle birlikte Eskişehir’e yeniden geziler düzenlemeye başlayan tur şirketleri, Eskişehir’e yönelik büyük bir talebin olduğunu dile getirdiler.



“Bir yanda tarih, bir yanda modern bir yaşam”

 

Çanakkale’de yerel bir acentede rehber olarak görev yapan ve 46 kişilik grubuyla günü birlik Eskişehir’e gelen Yusuf Kırca, çok keyifli bir gün geçirdiklerini dile getirerek, “Bugün 46 kişilik bir ekiple Eskişehir’e geldik. Ben Çanakkale’de yerel bir acenteye bağlı çalışıyorum. Havaların ısınmaya başlaması ile birlikte turlarımız artmaya başladı. Fırsatı değerlendirip, en sevdiğimiz turlardan biri olan Eskişehir’e geldik. Müthiş bir taleple, kısa sürede aracımızı doldurduk. Eskişehir’de ‘Devrim’ arabasını ziyaret ettik. Külliye ve Odunpazarı’nı ziyaret ettik. Az önce grubumla görüştüğümde onların mutluluğu yüzlerinden okunuyordu. Tabii rehberler bu açıdan çok önemli. Böylesine güzel bir şehri hakkını vererek tanıtmak çok önemli. Bu açıdan büyük bir sorumluluk taşıyoruz. Bu bir hak meselesi. İnşallah haklarını helal ederler. Biz de kelimeleri seçmekte zorlanıyoruz. Burada çok güzel çalışmalar yapılmış. Topluma kazandırılan birçok yapı var. Eski yapılarla iç içe bir yaşam var. Bir yanda tarih, bir yanda modern bir yaşam. Grubum da bunu hissederek, burada gayet güzel vakit geçirdi. Biz talep geldikçe tur çıkartıyoruz. En fazla sorulan güzergâhlardan biridir Eskişehir” şeklinde konuştu.

 

Eskişehir’i ziyaret eden yerli turistler de bol bol fotoğraf çektirerek, tarihi bir şehri gezmekten dolayı mutluluk duyduklarını dile getirdiler.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 13 Mart 2019 Çarşamba 11:21
  1. Eskişehir
  2. Çanakkale
  3. odunpazarı
  4. fotoğraf
  5. kültür

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Rusya ve Çin, iki nükleer santral için yürütme sözleşmeleri imzaladı
    1. Rusya ve Çin, iki nükleer santral için..
    2. Erdoğan, İrsen Küçük'ün vefatı..
    3. Aydın Özel Kavaklı Anadolu Lisesi..
    4. Park halindeki tırların akülerini..
    5. Parkta bir genci 14 bıçak darbesi ile..
    6. İngiltere Büyükelçisi’nden..
    7. İstanbul’dan Samsun’a kargo ile..
    8. Aydemir: ‘Allahü Ekber Ruhu ilelebet..
    9. "Sahte bir senet var ve CHP'nin adayı..
    10. Türk Belgesel Ekibi’nin büyük başarısı
    11. Türel: “Muhalefetin projelerimizi..
    12. 19 Mayıs 1919'un 100. yılı anısına 19..
    13. Yazar Burcu Bahar, minik..
    14. Pazaryeri’nde çıkan yangında samanlık..
    15. 3. Teknoloji’de ’açık kaynak..
    16. Budamanın tekniklerini öğrendiler
    17. Kaliforniya Valisi idam cezalarını..
    18. Poyraz’dan Lisanslı Depoculuk vurgusu
    19. Bilal Erdoğan: "Geçmişimizden..
    20. Başkan Ünverdi’den canlı yayında..
    21. Kültür gezilerine başvurular 15 Mart’..
    22. AK Parti Sözcüsü Çelik: "(Mansur..
    23. Avrasya Üniversitesi’ndeki yangının..
    24. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan,..
    25. AK Parti Sözcüsü Çelik: "(Mansur Yavaş..
    26. Çelik: "AK Parti'nin Mansur Yavaş diye..
    27. İmamoğlu’ndan İSO’ya ziyaret: “Bizim..
    28. Osmangazi’de okuma-yazma seferberliği
    29. Karamollaoğlu seçimi kaybetse de..
    30. Bilgievleri’nde 10. yıl coşkusu..
    Sözcü'nün provokasyonu elinde patladı!
    Sözcü'nün provokasyonu elinde patladı!
    Mansur Yavaş bu 15 soruya cevap veremedi!
    Mansur Yavaş bu 15 soruya cevap veremedi!
    Mansur Yavaş: Erdoğan'dan randevu alıp gideceğim
    Mansur Yavaş: Erdoğan'dan randevu alıp gideceğim
    Islıklı domuzluğa karşı Türkiye ayakta
    Islıklı domuzluğa karşı Türkiye ayakta
    Güney Kore'den dünyayı tedirgin eden açıklama: Felaket yaşanabilir
    Güney Kore'den dünyayı tedirgin eden açıklama: Felaket yaşanabilir

    Günün Karikatürü

    13 Mart 2019
    Noter çilesi bitiyor
    Noter çilesi bitiyor
    Özhaseki'den çirkin iftiraya sert yanıt!
    Özhaseki'den çirkin iftiraya sert yanıt!