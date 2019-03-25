ANKARA (AA) - Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Haluk Dursun, "Tarih ve kültür birliğini kurmak için kitap en önemli silahtır. Kitap silahını iyi kullanırsak, geleceğimizi kurtarmış ve kuşatmış olacağız." dedi.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Kütüphaneler ve Yayımlar Genel Müdürlüğünce, 55. Kütüphaneler Haftası dolayısıyla Milli Kütüphane Konferans Salonu'nda, "Sürdürülebilir Kalkınmada Kütüphanelerin Rolü" konulu panel düzenlendi.

Dursun, panelin açılışında yaptığı konuşmada, Güneydoğu Anadolu'daki kütüphaneleri gezerken Cizre Halk Kütüphanesi'ne çocukların ve gençlerin yoğun ilgi gösterdiğine tanık olduğunu ve bu durumdan büyük mutluluk duyduğunu söyledi.

Bölgedeki kültürel altyapıyı kuvvetlendirmek, kültürel ve tarihsel bilgiyi daha çok pekiştirmek gerektiğini belirten Dursun, "Dicle'nin kuzularını çakallara kaptırmayacağız. Biz gitmezsek, kitap gitmezse Dicle'nin kuzularını çakallar kapıyor ve ondan mesul olan biziz." değerlendirmesinde bulundu.

Dursun, kitabın, toplumların gelişimindeki önemine değinerek, "Tarih ve kültür birliğini kurmak için kitap en önemli silahtır. Kitap silahını iyi kullanırsak, geleceğimizi kurtarmış ve kuşatmış olacağız." diye konuştu.

Millet kıraathanelerinin Türkiye için önemli bir çalışma olduğunu ifade eden Dursun, burada zaman kısıtlaması olmadan herkesin kütüphaneyle buluşmasının oldukça değerli olduğunu ifade etti.

Ankara Vali Yardımcısı Mustafa Erkayıran da kütüphanelerin 24 saat açık olduğunu, her ilde kütüphaneler vasıtasıyla halkı kitapla buluşturduklarını söyledi.

Yeni dönemde kütüphanelerin çok kapsamlı yapıldığına işaret eden Erkayıran, "Kütüphaneler için yapılacak çok işlerimiz var. Eğer biz gelecek kuşakları sağlam bir şekilde yaratmak, yetiştirmek istiyorsak kütüphanelere önem vermeliyiz." ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından Kültür ve Turizm Bakanlığına bağlı 81 il ve ilçe kütüphanesinde en çok kitap okuyan Yaşar Azgan, Yaşar Vural, Muhammed Hamis, Nurdan Geçim ve Gül Ustabaş Genç'e "Sıra Dışı Okur" ödülleri verildi. Etkinlikte, ayrıca ödül alanların hayat hikayelerinin yer aldığı "Sıra Dışı Okurlar Belgeseli" de gösterildi.