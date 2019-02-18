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Tarih parmaklarınızın ucunda

İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından tarihi kent merkezinde yürütülen İzmir Tarih Projesi, akıllı telefonların mobil uygulamalarında yerini aldı.

18 Şubat 2019 Pazartesi 10:15
Tarih parmaklarınızın ucunda

İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından tarihi kent merkezinde yürütülen İzmir Tarih Projesi, akıllı telefonların mobil uygulamalarında yerini aldı. 258 noktanın belirlendiği 6 tematik rotanın yanı sıra, kullanıcılar kendi rotalarını da oluşturabiliyor ve istenilen noktalara navigasyonla yönlendiriliyor.


İzmir Büyükşehir Belediyesi, 2 bin 500 yıllık tarihiyle; Helenistik, Roma, Bizans, Osmanlı ve Cumhuriyet dönemleri yapılarını üzerinde taşıyan Kemeraltı, Basmane ve Kadifekale’yi kapsayan kent merkezine ait bilgiler mobil uygulamalara yükledi. "İzmir Tarih Projesi" kapsamında tarihi ve kültürel açıdan önemli 258 noktanın yer aldığı uygulamada, 6 tematik rotanın yanı sıra, kullanıcıların belirlediği kriterlere göre kendi rotalarını oluşturması da mümkün kılınıyor. Uygulama App Store ve Google Play’den indirilebilir.



258 nokta


Sadece seyahatseverleri değil, İzmirlileri de yıllardır yaşadığı kentlerinin belki de hiç bilmedikleri hikayeleriyle, saklı kalmış güzellikleriyle buluşturacak İzmir Tarih mobil uygulaması, kentin eşsiz tarihi ve kültürel değerlerinin keşfedilmesi amacıyla hazırlandı. Mobil uygulamanın içerikleri, Öğretim Üyesi Dr. Erkan Serçe danışmanlığında kapsamlı ve yoğun bir çalışmayla hazırlandı. Öncelikle, tarihi ve kültürel açıdan önemli 258 nokta belirlendi. Bu noktalar; arkeolojik alan, cami, han, hamam, çeşme, sinagog, kilise, kortejo, müze gibi zengin bir kategori içinden seçilerek oluşturuldu. Her bir noktanın geçmişten günümüze hikayesi çeşitli kitap, dergi, makale ve yayının taranmasının yanı sıra alana ilişkin bilgi sahibi olan kişilerin birikimlerinden de yararlanılarak hazırlandı.



Kendi rotanı oluştur, keşfetmeye başla


İzmir Tarih mobil uygulaması, seçilen noktanın fotoğraflarıyla birlikte, hikayesini okuma fırsatını da bir arada sunuyor. Tarihi kent merkezinin keşfedilmesine yönelik hazırlanan 6 keyifli tematik rotanın yanı sıra, kullanıcıların belirlediği kriterlere göre kendi rotalarını oluşturmasını da mümkün kılıyor. Uygulama için özel olarak geliştirilen algoritma sayesinde gezmek istenilen süre, yürümek istenilen mesafe ve ilgi duyulan kategorileri seçerek özel rota hazırlanabiliyor. Kullanıcının konumu GPS üzerinden algılanıyor ve istenilen noktalara navigasyonla yönlendiriliyor. Favori mekanları belirleme, puan verme, kendi listeni oluşturma seçenekleriyle kişisel deneyimi ön plana çıkarıyor; arama filtreleriyl e 258 nokta arasında birçok özelliğe göre kolayca seçim yapılabiliyor. Uygulama, telefona indirilmesinin ardından bazı özellikleri dışında çevrimdışı olarak da kullanılabiliyor.

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Haber Tarihi: 18 Şubat 2019 Pazartesi 10:15
  1. kültür
  2. fotoğraf
  3. kitap

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