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Gündem Tarih katlediliyor! Depremde zarar gören tarihi camiyi kepçeyle yıktılar!
Gündem

Tarih katlediliyor! Depremde zarar gören tarihi camiyi kepçeyle yıktılar!

Depremde zarar göre Adıyaman'daki Ulu Cami kepçeyle yıkıldı! 1863 tarihli yapının yıkım fotoğraflarını paylaşan Mimarlar Odası Ankara Şube Başkanı Tezcan Candan Karakuş, "Bu, kültür bilmezliktir" dedi.

Yeniakit Publisher
2023-02-15 14:20:00 -
Tarih katlediliyor! Depremde zarar gören tarihi camiyi kepçeyle yıktılar!

Pazarcık ve Elbistan depremleri sonrası 10 kentte pek çok tarihi eser ve ibadethane yıkıldı ya da büyük zarar gördü.
Deprem bölgelerinde incelemelerde bulunan Mimarlar Odası Ankara Şube Başkanı Tezcan Karakuş Candan, deprem bölgelerindeki mimari mirasın kültür bilmezlikle yok edildiğini söyledi.

Tezcan Karakuş Candan “Adıyaman'da tarihi Ulu Cami yerle bir olmuş, kalanını da kepçeyle yıkıyorlar. Bu kültür bilmezliktir. Kültür Turizm Bakanlığı'nı ve Vakıflar Genel Müdürlüğü'nü depremden etkilenen tüm tarihi eserlerin, yapıların ve parçalarının korunması için acilen göreve davet ediyoruz” dedi.

Candan, Adıyaman şehir merkezinde bulunan camiye ilişkin şu bilgileri de verdi:

“1500’lü yıllarda Dulkadiroğulları Beyliği zamanında yapılan cami daha sonra birçok kez onarım görmüştür. Caminin 1863 tarihinde yaptırıldığını gösteren kitabe minare kaidesinin doğuya bakan üst yüzeyinde bulunmaktadır. Aynı yerde altta kemer içinde bulunan bir başka kitabede caminin 1902 yılında restore edildiği anlaşılmaktadır. Tarihi eserleri ve mimari mirasımızı koruması gereken kurumlar bir an önce deprem bölgelerinde önlem almalıdır.”

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