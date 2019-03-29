0553 313 94 23

"Tarih içerisinde biz hiç diz çökmedik"

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal:- "Yeni Zelanda'da ırkçı, faşist bir terörist, silahının üzerine kin ve nefretini sembolize etmek için bin yıllık tarihimizi işlemişse, hepimiz kardeşiz demektir"- "Mesele kişisel bir mesele değil. Mesele, sen ben meselesi değil. Mesele memleket meselesidir. Tarih içerisinde biz hiç diz çökmedik. Biz hiç teslim olmadık. Bütün dünyayı kasıp kavuran Moğolları, Elbistan Ovası'nda Sultan Baybars durdurdu. Hiçbir güç önünde eğilmedik"- "CHP'nin iktidar olmak gibi bir derdi var mı? Sözde İYİ Parti'nin iktidar olmak gibi bir derdi var mı? Bir projesi var mı? Yok. Tek dertleri 'Erdoğan'dan kurtulalım, Cumhur İttifakı'nı dağıtalım.' Bunu FETÖ de istiyor, bunu PKK da istiyor, bunu Türkiye düşmanları da istiyor. O yüzden hep beraber 31 Mart'ta inşallah en güzel cevabı bu millet Allah'ın izniyle verecek"

29 Mart 2019 Cuma 17:48
"Tarih içerisinde biz hiç diz çökmedik"

KAHRAMANMARAŞ (AA) - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal, "Yeni Zelanda'da ırkçı, faşist bir terörist, silahının üzerine kin ve nefretini sembolize etmek için bin yıllık tarihimizi işlemişse, hepimiz kardeşiz demektir." dedi.

Ünal, AK Parti İl Başkanı Ömer Oruç Bilal Debgici ve beraberindekilerle merkez Onikişubat ilçesindeki Erenler Kültür ve Dayanışma Derneği'ni ziyaret etti.

Dernek Başkanı Müslüm İbili ve yönetim kurulu üyelerince karşılanan Ünal, vatandaşlarla sohbet etti.

Ünal, daha sonra aynı binadaki cemevini gezerek, İbili'den devam eden inşaat çalışmaları hakkında bilgi aldı.

Ardından Saçaklızade Vakfı'nı ziyaret eden Ünal, vakıf başkanı Ali Demirdöven ve yönetim kurulu üyeleriyle sohbet etti.

Türkiye Enerji, Su ve Gaz İşçileri (Tes-İş) Sendikası Kahramanmaraş Şubesini de ziyaret eden Ünal, başkan Hacı Mehmet Kavuk ve üyelerle bir araya geldi.

Ülkü Ocakları İl Başkanlığına geçen Mahir Ünal, il başkanı Hüseyin Kayış ve üyeler tarafından karşılandı.

Ünal, MHP Kahramanmaraş Milletvekili Sefer Aycan'ın da katıldığı ziyarette, gençlerle sohbet etti.

Mahir Ünal, burada yaptığı konuşmada, hedefi, ideali, gayesi, derdi ve davası olan her gencin çok değerli olduğunu belirtti.

"Yeni Zelanda'da ırkçı, faşist bir terörist, silahının üzerine kin ve nefretini sembolize etmek için bin yıllık tarihimizi işlemişse, hepimiz kardeşiz demektir." diyen Ünal, bu nefretin ve düşmanlığın karşısında insanlığın yanında olunması, merhametin ve iyiliğin yanında durulması gerektiğini ifade etti.

Ünal, birilerinin Türkiye'yi hedefe koyduğuna dikkati çekerek, şöyle devam etti:

"Türkiye niye hedefte? Türkiye'nin seçilmiş cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan neden hedefte? 15 Temmuz gecesi Devlet Bahçeli, 'Bu düşmanlığın karşısında benim yerim seçilmiş meşru hükümetin yanıdır' dedi. Mesele, kişisel bir mesele değil. Mesele, sen ben meselesi değil. Mesele, memleket meselesidir. Tarih içerisinde biz hiç diz çökmedik. Biz hiç teslim olmadık. Bütün dünyayı kasıp kavuran Moğolları, Elbistan Ovası'nda Sultan Baybars durdurdu. Hiçbir güç önünde eğilmedik."

- "31 Mart'ta en güzel cevabı bu millet verecek"

Bütün dünyanın izlediği bir seçim gerçekleşeceğini ifade eden Ünal, "Bu seçimde dünya, Cumhur İttifakı güç kaybetmiş mi, kaybetmemiş mi ona bakacak. Çünkü Cumhur İttifakı'nı zayıflatmak için her türlü algı operasyonunu, tezviratı, kara propagandayı, her şeyi yaptılar." dedi.

Ünal, yerel seçimlerin önemine dikkati çekerek, "CHP'nin iktidar olmak gibi bir derdi var mı? Sözde İYİ Parti'nin iktidar olmak gibi bir derdi var mı? Bir projesi var mı? Yok. Tek dertleri 'Erdoğan'dan kurtulalım, Cumhur İttifakı'nı dağıtalım.' Bunu FETÖ de istiyor, bunu PKK da istiyor, bunu Türkiye düşmanları da istiyor. O yüzden hep beraber 31 Mart'ta inşallah, en güzel cevabı bu millet Allah'ın izniyle verecek." ifadelerini kullandı.


Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 29 Mart 2019 Cuma 17:48
  1. AK Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal
  2. Kahramanmaraş

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Marmara’da poyraz fırtınası
    1. Marmara’da poyraz fırtınası
    2. 14 yaşındaki çocuğu kaçıran engelli..
    3. FETÖ'den gözaltına alınan tetkik..
    4. GÜNCELLEME - Çanakkale merkezli göçmen..
    5. Arnavutluk'un NATO üyeliğinin 10. yıl..
    6. Millet İttifakının son ortak mitingi..
    7. Erdoğan: “Bu milletin gündeminden..
    8. Başörtülü kıza saldırı olayına..
    9. "Brexit sürecinin çıkmaza girmesi..
    10. İŞKUR Genel Müdürü Uzunkaya Kadıköy’de..
    11. TDV'den Sudan'da ihtiyaç sahibi..
    12. Mermer blokları altında kalan işçi..
    13. Yazıcı’nın mitingine yoğun katılım
    14. Mardin'de balon turizmi başladı
    15. Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı,..
    16. Hafif ticari araç sulama kanalına..
    17. Cumhur İttifakı Yunusemre ve..
    18. Trump'tan kriz çıkaracak adım: Haftaya..
    19. GÜNCELLEME 5 - Kayıp kız çocuğunun ölü..
    20. Buket Aydın'ı kandırdılar! "Tembeller..
    21. Denizli'deki deprem
    22. Yunan Başkonsolos’tan vize merkezi..
    23. Meteorolojiden yağış uyarısı
    24. Bakan Varank ve Kasapoğlu Manisa’da iş..
    25. Almanya'nın kamu borcu Maastricht..
    26. Bir partiden daha Cumhur İttifakı'na..
    27. Eski başyaver Yazıcı, esasa ilişkin..
    28. Samsat’ta seçim bilgilendirme..
    29. Büyükelçi Yalçın’dan Londra’da cami..
    30. Soylu'dan "seçim güvenliği" açıklaması
    Almanya Alevi silahını çıkarttı!
    Almanya Alevi silahını çıkarttı!
    Yunanistan'da Ayasofya paniği
    Yunanistan'da Ayasofya paniği
    Erdoğan’ın Ayasofya kararı Batı’yı kudurttu! Harekete geçtiler
    Erdoğan’ın Ayasofya kararı Batı’yı kudurttu! Harekete geçtiler
    Erdoğan'dan yerli otomobil açıklaması!
    Erdoğan'dan yerli otomobil açıklaması!
    Hulusi Akar açıkça uyardı: Herkes uzak dursun
    Hulusi Akar açıkça uyardı: Herkes uzak dursun

    Günün Karikatürü

    29 Mart 2018
    TSK'dan sınıra askeri sevkiyat
    TSK'dan sınıra askeri sevkiyat
    Marketlerde tanzim satışlar resmen başladı!
    Marketlerde tanzim satışlar resmen başladı!