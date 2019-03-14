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Tarih dersini Şeyh Edebali Türbesi yerleşkesinde işlediler

Bilecik’te, tarih dersinin Şeyh Edebali Türbesi yerleşkesinde işleyen ortaokul öğrencileri, Şeyh Edebali’den Osmangazi’ye, Dursun Fakıh’dan Ertuğrulgazi’nin hayatlarını konu aldılar.

14 Mart 2019 Perşembe 14:13
Tarih dersini Şeyh Edebali Türbesi yerleşkesinde işlediler

Bilecik’te, tarih dersinin Şeyh Edebali Türbesi yerleşkesinde işleyen ortaokul öğrencileri, Şeyh Edebali’den Osmangazi’ye, Dursun Fakıh’dan Ertuğrulgazi’nin hayatlarını konu aldılar.

 

Bilecik Dursun Fakıh İmam Hatip Ortaokulu öğrencileri, gördükleri tarih dersinin bu haftaki konusu Osmanlı Devleti olunca öğretmenleri tarafından Şeyh Edebali Türbesi’ne getirildiler. Öğrenciler ilk olarak Osmanlı Devleti’nin kurucusu Osman Gazi’nin kayınpederi ve devletin manevi kurucu olan Şeyh Edebali Türbesini ziyaret etti. Ardından 1392 yılında Yıldırım Beyazıt tarafından dedesi Orhan Gazi adına inşa ettirdiği tarihi Orhan Gazi Camii veya diğer adıyla Kurşunlu Cami hakkında görevlilerden bilgi aldılar. 36 Osmanlı Devleti padişahlarından hayatının anlatıldığı "Osmanlı Padişahları Tarih Şeridi" gezen öğrencileri 36 padişahın hayatının hakkında bilgi aldı, son olarak 3 boyutlu Şeyh Edebali hazretlerinin Osmanlı’nın kuruluşunu anlatan sinevizyon gösterisini izlediler. Öğrenciler, anlamadıkları yeri tıpkı okuldaki gibi parmak kaldırarak tekrar tekrar görevlilere sorarken, gezi sonrası tarih öğretmeni öğrencilere işledikleri konular hakkında küçük bir sınav yaptı.



"Öğrencilerimiz rehberlerimiz eşliğinde görsel olarak da ders işlemiş oluyorlar"

 

Yapılan gezi hakkında bilgi veren Şeyh Edebali Türbesi Yerleşkesi Alan Sorumlusu Engin Beyce, Bilecik’te eğitim gören tüm öğrencilerin alana geldiğini ve onlara Osmanlı tarihi hakkında bilgiler verdiklerini belirterek, "Bilecik Belediyesi ve Milli Eğitim İl Müdürlüğü tarafından ortaklaşa bir proje hazırlandığı ve proje kapsamında alanda öğrencilerimiz alanımızda tarih dersi gördü. Buraya gelen öğrencilerimiz tarihi bilgilerini almakla birlikte kendi okullarında işlemiş olduklarını derslerin bir bölümünü burada rehberlerimiz eşliğinde görsel olarak da ders işlemiş oluyorlar" dedi.

 

Öte yandan öğrencilerde yapılan bu uygulamadan çok memnun kaldıklarını belirterek, Osmanlı Devleti’nin tarihini görerek öğrendiklerini söylediler. Düzenlenen gezi Bilecik Belediyesi’nin öğrencilere pilav ayran ikramı ile son buldu.

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Haber Tarihi: 14 Mart 2019 Perşembe 14:13
  1. Bilecik
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