Tarih dersini kaldırmak ne kazandırıyor?

Alaaddin Kısa

Yeni Milli Eğitim Bakanı atandığında eğitim sistemini gerçekten milli hale getireceğini düşünmüştük. Milli Eğitim Bakanımız daha ilk hamlesinde bizi hayal kırıklığına uğrattı. Mensup olduğu AK Parti ideallerine ve Reis’in uygulamalarına aykırı bir hamle yaptı. Bu hamle, zaten boşlukta yüzen koskoca bir gençliği millilikten uzaklaştıracak, tarih derslerini seçmeli hale getirme idi. Eskiden gençlik, Batı kültürünün etkisi altında bulunurken bile az da olsa tarih şuuru veriliyordu.

Şimdi ise yeni sistemle tarih dersini özellikle de Osmanlı Tarihini ve İslam Tarihini öğrenci isterse almayabilecektir. Peki ne olacak? Tarih şuuru taşımayan, materyalist nesiller gelecek. Matematik mecbur ama tarih seçmeli. Tarihten ders almayan bir nesil oluşturmak isteniyor. Ondan sonra da bu gençlik İstanbul’un fethine işgal diyecek.

Böyle bir gençlik arzusu yoksa, lütfen tarih derslerini daha fazlalaştırıp milli gençlik hedefine doğru götürelim. Sadece İnkılap Tarihi ile kişi geçmişini nasıl öğrensin? Geçmişini bilmeyen kendini nasıl bilsin? Tarih şuuru olmayan bir toplum oluşturursanız, şehit olmaktan korkan bir toplum oluşturursunuz. Binlerce yıl tarih şuuru ayakta tuttu bizi. Sayın Milli Eğitim Bakanı, tarih şuurunun ortadan kaldırılmasına yardımcı olacak bu uygulamalardan vazgeçmelidir.

Sayın Reisimiz bu olaya müdahale etmelidir. Bu müdahale yapılmazsa, Gezici Gençlik gittikçe fazlalaşacak ve milli değerlerimiz anlatılamayacaktır. Özellikle İslam Tarihi daha iyi öğretilmesi gerekirken engel üstüne engel konulmaktadır. Sayın Milli Eğitim Bakanı bu sistemi düzeltip tarih derslerini zorunlu hale getirmelidir. Milletimizi özüne döndürecek bu hamleyi acilen bekliyoruz.