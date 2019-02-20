0553 313 94 23

Tarih çarşı’da bez çanta dağıtımına yoğun ilgi

Karabük’ün Safranbolu ilçesindebaşlatılan ‘5 Plastik Şişe Getir, Bez Çantanı Götür’ kampanyasına vatandaşlar yoğun ilgi göstermeye devam ediyor.

20 Şubat 2019 Çarşamba 16:46
Tarih çarşı’da bez çanta dağıtımına yoğun ilgi

Karabük’ün Safranbolu ilçesindebaşlatılan ‘5 Plastik Şişe Getir, Bez Çantanı Götür’ kampanyasına vatandaşlar yoğun ilgi göstermeye devam ediyor.


Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan tarafından başlatılan ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığı koordinasyonunda yürütülen "Sıfır Atık Projesi" kapsamında Safranbolu Kaymakamı ve Belediye Başkanı Dr. Fatih Ürkmezer’in talimatı ile başlatılan ‘5 Plastik Şişe Getir, Bez Çantanı Götür’ kampanyasına vatandaşlar yoğun ilgi gösteriyor.


Kampanya kapsamında Safranbolu Tarihi Çarşı Kazdağlı Meydanı’nda Safranbolu Kaymakamı ve Belediye Başkanı Dr. Fatih Ürkmezer, İlçe Emniyet Müdürü Osman Gül, İlçe Mili Eğitim Müdürü Hasan Gümüş, plastik şişe getiren vatandaşlara bez çanta dağıttı.


Bez çanta dağıtımının ardından konuşan Ürkmezer, Safranbolu’nun ilklerin şehri olduğunu belirterek, “Bu da Türkiye’de bir ilk oldu. Şimdi birçok yerde belediye, yönetim bu uygulamayı yapıyor. Bu kampanyanın başlama sebeplerinden birisi ocak ayı itibariyle marketlerdeki naylon poşetlerle mücadele anlamında onların ücretli hale getirilmesi. Safranbolu’nun ismine yakışır şekilde bilinç oluşturma amaçlı proje başlattık. Bütün kurumları hizmetlisinden müdürüne kadar herkesi bilgilendireceğiz. Safranbolu’daki herkesin bu konuda işin içinde olmasını ve katılmasını istiyoruz. Safranbolu’da hem bez çanta hem sıfır atıkla ilgili alt ve üst yapı çalışmalarını aksatmadan hepsini yapıyoruz. Bugünle beraber 50 bin plastik şişeye ulaştık. Çok önemli. Biz burada biriktirdik, topladık geri dönüşüme kazandırdık. İnşallah Sıfır Atık Projesinin tam olarak uygulanmasıyla daha da ileriye adım atacağız. Amacımız çocuklarımızın da bu hususta bilgilenmesini sağlamak" dedi.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 20 Şubat 2019 Çarşamba 16:46
  1. doğa

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Gezi Parkı iddianamesi tamamlandı
    1. Gezi Parkı iddianamesi tamamlandı
    2. Jandarma’dan minik öğrencilere trafik..
    3. Sekibaşı Kadın Dayanışma Merkezi’nde..
    4. Tunus'ta akademisyenlerden "maaş ve..
    5. "İran'ın stratejisi İsrail'le savaş..
    6. Ekipler tırın altında sıkışan yaralıyı..
    7. Darbeci komutanlara müebbet hapis..
    8. Hazine, altın tahvili ve altına dayalı..
    9. Yıldırım, Trabzonlu iş adamları ve..
    10. Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Yarın Cumhur..
    11. Bakan Varank: “Biz yerel seçimleri..
    12. Festival öncesi davul zurna ile..
    13. Gaziantep’te 4 hırsızlık olayı: 10..
    14. GÜNCELLEME - FETÖ'ye yönelik..
    15. Başkan Türel Google Trends..
    16. İngiliz STK'dan Mısır'daki 9 idama tepki
    17. Zenit-Fenerbahçe maçına doğru
    18. Adıyaman’da 3.3 büyüklüğünde deprem
    19. Cumhurbaşkanı Erdoğan: "CHP'nin başını..
    20. ERÜ Eğitim Fakültesi’nde ’Ruh Sağlığı..
    21. Osman Kavala iddianamesi tamamlandı
    22. Gaziantep'te asayiş
    23. MHP’li Avşar’dan Cumhur İttifakı..
    24. İnşaattan düşen üniversiteli son..
    25. MHP Genel Başkan Yardımcısı Depboylu,..
    26. Dağcılar, iglo oluşturup geceyi geçirdi
    27. İran’da 26 milletvekili özelleştirme..
    28. Başkan Atilla: "Muhtarlarla istişareyi..
    29. Başkan Ayaz ve Kaymakam Kantay bir..
    30. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca,..
    Dünya Yusufeli Barajı ve Hidroelektrik Santrali projesini konuşuyor!
    Dünya Yusufeli Barajı ve Hidroelektrik Santrali projesini konuşuyor!
    Bu kafa nasıl Prof. oldu? "Siz insan olun, kadından imam da olur peygamber de"
    Bu kafa nasıl Prof. oldu? "Siz insan olun, kadından imam da olur peygamber de"
    ABD destekli ülke Çin kıyılarına denizaltı sürüsü yolladı
    ABD destekli ülke Çin kıyılarına denizaltı sürüsü yolladı
    Rusya duyurdu: ABD yeni bir devlet kuruyor
    Rusya duyurdu: ABD yeni bir devlet kuruyor
    İstanbul için son anket açıklandı!
    İstanbul için son anket açıklandı!

    Günün Karikatürü

    20 Şubat 2019
    Ünlü deprem tahmincisinden korkutan iddia! "21 Şubat Perşembe günü mega deprem olacak!"
    Ünlü deprem tahmincisinden korkutan iddia! "21 Şubat Perşembe günü mega deprem olacak!"
    Venezuela dalgası! Fiyatı zirve yaptı
    Venezuela dalgası! Fiyatı zirve yaptı