Tarih bunu yazacak! Erdoğan Bayraktar, rekoru Twitter'dan duyurdu

Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar, 'S İHA'larla ilgili sevindirici gelişmeyi açıkladı.

Bayraktar, Twitter hesabından rekoru paylaşarak hedefin 1 milyon saat olduğunu ifade etti.

Demirağ, Hürkuşlar'ın önü kesilmeseydi...

"S/İHA'mız 80 bin saatlik uçuşla havacılık tarihimiz açısından gökyüzünde en uzun süredir görev yapan milli hava aracı olmuş oldu.Çok yakında 100 bin sonra 1 milyon saat inşAllah. Lakin; Demirağ, Hürkuşlar'ın önü kesilmeseydi bayrağımız 80 bin değil 80 milyon saattir gökyüzündeydi"

İşte Bayraktar'ın o paylaşımı