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Tarih bunu yazacak! Erdoğan Bayraktar, rekoru Twitter'dan duyurdu

Yerli ve milli imkanlarla üretilen S/İHA, 80 bin saatlik uçuş süresiyle Türk havacılık tarihinin rekorunu kırdı.

26 Aralık 2018 Çarşamba 16:28

Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar, 'S İHA'larla ilgili sevindirici gelişmeyi açıkladı.

Bayraktar, Twitter hesabından rekoru paylaşarak hedefin 1 milyon saat olduğunu ifade etti.

Demirağ, Hürkuşlar'ın önü kesilmeseydi...

"S/İHA'mız 80 bin saatlik uçuşla havacılık tarihimiz açısından gökyüzünde en uzun süredir görev yapan milli hava aracı olmuş oldu.Çok yakında 100 bin sonra 1 milyon saat inşAllah. Lakin; Demirağ, Hürkuşlar'ın önü kesilmeseydi bayrağımız 80 bin değil 80 milyon saattir gökyüzündeydi"

İşte Bayraktar'ın o paylaşımı

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 26 Aralık 2018 Çarşamba 16:28
  1. Hürkuş
  2. Selçuk Bayraktar
  3. s/iha
  4. EKONOMİ Haberleri
  5. Demirağ
  6. Hürkuşlar
  7. Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı

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