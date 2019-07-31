Tarih boyunca 18 medeniyetin yerleşim yeri Osmaneli

Bilecik’in Osmaneli İlçe Belediye Başkanı Münür Şahin, eski adı "Lefke" olan ilçelerinin tarih boyunca 18 medeniyete ev sahipliği yaptığını anlatarak "İlçemiz Türkiye ve dünya’da bilinen kent.Bu medeniyetlerden günümüze kalan bir çok tarihi eserleri ve varlıkları ile herkesin hayran kaldığı doğası ve güzellikleriyle önemli bir yerleşim yeridir" dedi.

Osmaneli Belediye Başkanı Münür Şahin yaptığı açıklamada, Osmaneli’nin suların birleştiği, yolların kesiştiği ve bu nedenle de bereketli toprakları, yolları ile lojistik merkezi olma özelliğine sahip stratejik bir ilçe olduğunu söyledi. Osmaneli’nden Türkiye’nin üçüncü büyük nehri Sakarya’nın içinden geçtiği, Göksu, Karasu ve Göynük suyunun ilçe sınırları içinde Sakarya Nehri ile birleştiği ve bu nedenle de tarımda Bilecik ilinin Antalya’sı olarak adlandırılan önemli bir tarım kenti olduğunu anlatan Şahin sözlerine şöyle devam etti;

"Özellikle karpuzu ile bölgemizde ve Türkiye’de tarımda marka kent Osmaneli. Evliya Çelebi’nin seyahatnamesinde geniş olarak yer alan Osmaneli (Lefke)’den övgüyle bahsedilirken özellikle ayvasının dünyada eşi benzeri olmayan tada ve büyüklüğe sahip olduğu ifade edilmektedir. Osmaneli tarih boyu coğrafi konumu nedeniyle içinden geçen başta İpek yolu, Roma Ordu yolu, Haç Yolu, Sufi Yolu olmak üzere geçmişin uğrak yeri olmuştur. Bu nedenle kervansaray, han, hamam,köprü, kale, cami, kilise, mil taşları ve bir çok varlığa sahip tarih ve kültür kentiyiz. Günümüzde de adeta lojistik merkezi olan Osmaneli İstanbul-Eskişehir-Ankara-Antalya bölünmüş yolu, Osmaneli-İznik-Gemlik-Bursa yolu, Osmaneli-Geyve-Taraklı-Göynük-Mudurnu-Nallıhan-Ankara Yolu ile karayollarında merkez olma özelliğine sahip. Demir yolu ulaşımında ise Eski Hicaz Demiryolu, İstanbul-Eskişehir-Konya-Ankara YHT yolu, yeni yapılmakta olan Osmaneli-Yenişehir-Bursa-Gemlik ve sonrası Bandırma ve İzmir’e uzanacak YHT hattı ile tren yolu taşımacılığının merkezi bir ilçe."

"Türk hakimiyetine 1075 yılında Selçuklular ile girmiş"

Başkan Şahin ilçenin tarihinden bahsederek, "Türk hakimiyetine 1075 yılında Selçuklular ile giren Osmaneli, İznik ile birlikte Anadolu Selçuklu İmparatorluğunun kuruluş yeridir. 1308 yılında Anadolu Selçuklu İmparatorluğundan sulh yolu ile Osmanlı İmparatorluğuna dahil olan Osmaneli Savaşçı halkı ve komutanları ile Osmanlı’nın kuruluş yıllarında çok önemli zaferlere kahramanlıkları ile katkı sağlamıştır. Bu kahramanlardan en önemlisi Anadolu Selçuklu İmparatorundan Osman Gazi’ye bağımsız bir devlet olma haberini ve sancak, bayrak ve nişaneleri getiren Balaban Gazi (Halk arasında Balaban Çavuş)’dur. Balaban Gazi’nin mezarı Osmaneli de yer almaktadır. 1075 yılından günümüze, kesintisiz Türk kenti olan Osmaneli kurtuluşu olmayan önemli Türk kentidir" dedi.

"Osmaneli yaşam kalitesi yüksek bir kent oldu"

Başkan Şahin, ilçede 2014 yılından bu yana belediye başkanı olduğunu anlatarak, "Osmaneli Belediye Başkanlığında ilk dönemimiz 2014-2019’de tüm siyasi partilerimizin, tüm meclis üyelerimizin, tüm Osmaneli halkının birlik ve beraberlik içinde destekleriyle ve Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve diğer isimlerin yardımlarıyla Osmaneli’nde Cumhuriyet tarihinin en büyük yatırımlarını gerçekleştirdik. 2019-2023 dönemimiz ise Osmaneli için birlik ve beraberlik içinde yükseliş ve büyüme dönemimiz olacak.Osmaneli Belediyesi olarak tüm Osmaneli halkının katılımı ile belirlediğimiz ve ilk dönemimizde büyük yol aldığımız dört ana hedefimiz için çalışmaya devam edeceğiz. Osmaneli Belediyesinin bu dönemde de hedefleri, yaşam kalitesini arttırmak, turizmde öne çıkmak, tarımda yeni ürünlere, yeni pazarlara yönelmek, sanayi ile büyümek. Osmaneli yaşam kalitesi yüksek bir kent oldu" ifadelerini kullandı.

"Osmaneli Belediyesi Spor Kulübümüzü büyütüyoruz"

Osmaneli Belediye Başkanı Münür Şahin, ikinci dönemimizde yaşam kalitesini çok daha yukarı çekeceklerini belirterek "Osmaneli’nde yerleşmek isteyen ve ilçemize katkı sağlayacak akademisyen, yönetici, sanatçı, yazar gibi insanlar ilçemize ilgi duyan fahri hemşehrilerimizi Osmanelili yapacağız. Spor, büyük ölçekli park, Osmaneli konaklar görünümünde ev, sağlık ve eğitim, çevre yatırımlarına devam edeceğiz. Özellikle bu dönemimizde büyük parklar ve yüzme havuzları yapımına devam ederek yaz, kış Osmaneli halkının yaşam kalitesini ücret almadan en yüksek seviyeye çekeceğiz. Tenis kortları, kapalı spor merkezleri, yürüyüş ve bisiklet alanları bu dönemde çok daha artacak. Osmaneli Belediyesi Spor Kulübümüzü büyütüyoruz. Altyapıda örnek bir spor kulübü olma özelliğimizi çok daha yukarı çekeceğiz. Büyük kulüplerle iş birliğimizi arttırıyoruz. Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve diğer büyük kulüplerimize alt yapıda en iyiler arasında yer alacağız. Çocuk kulübümüzün kapasitesini 200 üye sayısına çıkaracağız. Yaşlılar için çok güzel bir misafirhane yapıyoruz. 100 yaşlı misafirimize çok iyi koşullarda bakacağız ve belediyemizin misafirleri olacak. Osmaneli Belediyesi gençlik merkezi, satranç evi ,bilgi evi bu dönemde hizmete girecek. Çocuklar ve gençlerimiz için kamp merkezi yapıyoruz. Kısaca Osmaneli de yaşamak çok ayrıcalıklı olacak ve tercih edilen ilçe olacağız" dedi.