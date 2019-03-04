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Tarih bilincini çocuklara mobil oyunla aşılayacak

Yazar Ayşe Gül Kara Zorlu:- "Milli Eğitim Bakanlığı'nın EBA (Eğitim Bilişim Ağı) sistemiyle beraber tarihimizi oyunlaştıran bir model hazırlıyoruz. İnşallah ileriki günlerde çocuklarımız tarihi oynarken öğrenecek"- "Çocukların rol model aldığı karakterlerin onların üzerindeki etkisi, beni çocuk edebiyatına daha çok sevk etti. Bu alandaki karakterlerin, özellikle çizgi kahramanların çocuklarla olan rol model ilişkisinde, çocukların (rol modeli) hayatlarına uyguladığını ama maalesef bu alanda kitap kahramanı olmadığını gördüm"- "Dezavantajlı gruplarla da normalleştirme sürecine girmiş, onların hayatlarını daha yakından tanımış, çocukların hayatında iyilik algısını oturtmuş oluyoruz. 'Şakrak'ın en önemli amaçlarından biri iyilik"

04 Mart 2019 Pazartesi 12:01
Tarih bilincini çocuklara mobil oyunla aşılayacak

İSTANBUL (AA) - MUSA ALCAN - Çocuklara yönelik çalışmalar yapan yazar Ayşe Gül Kara Zorlu, daha önce kitaplarında çocuklarla buluşturduğu "Şakrak" karakterini mobil oyuna taşıyacak.

Çocuklar için farklı mecralarda birçok proje üreten ve her kitabında farklı konuları işleyen yazar, bu yıl içinde bitirilmesi planlanan mobil oyunda tarih bilincini aşılayacak.

Ayşe Gül Kara Zorlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bir anne olarak, kitapların kendi çocukları üzerindeki etkisini çok iyi gözlemlediğini söyledi.

Çocuk edebiyatında yerli karakterlerin önemine değinen Zorlu, "Çocukların rol model aldığı karakterlerin onların üzerindeki etkisi, beni çocuk edebiyatına daha çok sevk etti. Bu alandaki karakterlerin, özellikle çizgi kahramanların çocuklarla olan rol model ilişkisinde, çocukların (rol modeli) hayatlarına uyguladığını ama maalesef bu alanda kitap kahramanı olmadığını gördüm. Bu çok büyük bir eksiklik." dedi.

Zorlu, çocukların kitaplara olan sevgisini artırmayı amaçladıklarını, "Şakrak" serisi üzerine Sakarya Üniversitesi'nde 6 bin çocukla yapılan testin de çalışmanın okumayı sevdirmedeki başarısını ortaya koyduğunu ifade etti.

- Oyun bu yıl içinde tamamlanacak

Çocuk edebiyatında çocuk psikolojisinin çok önemli olduğuna vurdu yapan Zorlu, çocuk kitaplarında farklı konuların anlatılması gerektiğine işaret etti.

Zorlu, "Şakrak"ın mobil oyuna dönüşmesini ise şöyle anlattı:

"Çocuklara tarihimizi, kültürümüzü ve değerlerimizi öğretmek için oyun dilini kullanıyoruz. Kitaplarımızı da oyunlaştırdık. Tarihimizi nasıl sevdirebiliriz dedik ve bir mobil oyun hazırlamaya başladık. Bu mobil oyunu uzmanların yönlendirmesine göre hazırlayacağız. Çocuklarımızı oynarken eğitmek adına -biliyorsunuz ki uzmanlar eğitimde en etkili yöntemin oyun olduğunu belirtiyorlar- Milli Eğitim Bakanlığı'nın EBA (Eğitim Bilişim Ağı) sistemiyle beraber tarihimizi oyunlaştıran bir model hazırlıyoruz. İnşallah ileriki günlerde çocuklarımız tarihi oynarken öğrenecek."

Oyunun altyapısının hazırlandığını, daha sonra da çizim ve diğer görsellerin tasarımlarına geçileceğini aktaran yazar, oyunun 2019 yılı içinde tamamlanmasının planlandığını dile getirdi.

Zorlu, "Şakrak" kitaplarında da çocuklara şifreler verdiklerine ve çocukların eğlenerek öğrendiğine dikkati çekti.

Her kitabın hikayesinin farklı bir şehirde geçtiğinin altını çizen Zorlu, "Her şehrin kendine has özellikleri, gelenekleri, görenekleri vardır. Çocuklara bunu nasıl anlatabiliriz? İşte kitaplarla anlatabiliriz. Şakrak serisinde İstanbul, Sinop, Gebze, Alanya, Van serisi var. Van şehrine hiç gitmemiş bir çocuk, kitabın içinde Van'ı, Van'ın kültürünü ve tarihi eserlerini öğrenmiş oluyor ve ben her kitabı yazmak için o şehre gidiyorum, 3-4 gün o şehri geziyorum. Yemeğini yiyorum. Yemeden, yaşamadan kitaba aktarmıyorum." ifadelerini kullandı.

- "Kitap okumayı sevmeyen çocuk yoktur, henüz doğru kitapla buluşmamış çocuk vardır"

Ayşe Gül Kara Zorlu, her kitapta farklı bir dezavantajlı grubu da konu edindiğini belirterek, şunları kaydetti:

"Bu şekilde, okuyan çocukta işitme engeliyle ilgili bir farkındalık oluşuyor, işaret dili öğreniyor. Mesela Şakrak 4'e görme engelli bir karakter ekledik. Bu da toplumda bütünlüğü sağlıyor. Dezavantajlı gruplarla da normalleştirme sürecine girmiş, onların hayatlarını daha yakından tanımış, çocukların hayatında iyilik algısını oturtmuş oluyoruz. Şakrak'ın en önemli amaçlarından biri iyilik. İyilik üzerine yapmış olduğumuz çizgi film birçok ülkede yayınlandı."

Obezitenin dünyada büyük bir problem olduğunu, yazdığı kitaplarda da yöresel gıdalar üzerinden sağlıklı beslenme konusunu maceranın içine yerleştirdiğini anlatan Zorlu, böylelikle çocukların aynı kitabı tekrar tekrar okuduğunu belirtti.

Zorlu, "Kitap okumayı sevmeyen çocuk yoktur, henüz doğru kitapla buluşmamış çocuk vardır." diyerek, çocuklarla buluştukları etkinliklerde değerleri öğretmek için çocuklarla sahnede oyunlar oynadıklarını sözlerine ekledi.

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Haber Tarihi: 04 Mart 2019 Pazartesi 12:01
  1. Ayşe Gül Kara Zorlu
  2. Şakrak

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