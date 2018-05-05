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Tarih belli oldu! Yerli otomobilin CEO'su açıklanıyor

Bakan Özlü, "11 Mayıs'ta Türkiye'nin Otomobili Projesi'nin şirket sözleşmesinin imza törenini Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde yapacağız. O gün CEO'yu açıklayacağız. Türkiye'nin Otomobili Projesi'nin şirket sözleşmesi imzalanacak ve sayın Cumhurbaşkanımız, şirketin genel müdürünü açıklayacak" dedi.

05 Mayıs 2018 Cumartesi 08:40
Tarih belli oldu! Yerli otomobilin CEO'su açıklanıyor

Avrasya Gösteri ve Sanat Merkezi'ndeki İstanbul Gençlik Festivali kapsamında düzenlenen oturumun moderatörlüğünü yapan Özlü, TÜBİTAK Başkanı Hasan Mandal ve KOSGEB Başkan Yardımcısı Salih Tuna Şahin ile gençlerle bir araya geldi.

Özlü, burada yaptığı konuşmada, bakanlık olarak Türkiye'nin bilim merkezi, teknoloji üssü ve dijital sanayi ülkesi olması için çalıştıklarını ifade ederek, tüm faaliyetleri bu 3 ana eksende yoğunlaştırdıklarını söyledi.

Gençlere KOSGEB ve TÜBİTAK'a başvurmaları önerisinde bulunan Özlü, şunları kaydetti:

"Son 1,5 yıldır Türk sanayisinin dijital dönüşümünün yol haritasını çıkardık, sağlam bir çalışma yaptık. Türk sanayisinin dijital dönüşümünü 6 bileşenden oluşturduk. Yol haritamız hazır, bunu önümüzdeki günlerde uygulayacağız. Türkiye, sadece Afrin'de güvenlik sebebiyle bir operasyon yürütmüyor, sessiz sedasız Antartika'da da bir operasyon yürütüyoruz. Nisan ayı içinde 28 kişilik bir heyeti Antartika'ya gönderdik. Orada Türkiye'nin kuracağı bilim üssünün ön hazırlık çalışmalarını yaptılar. Gelecek yıl inşallah 3'üncü seferimizi Antartika'ya düzenleyeceğiz ve orada Türkiye'nin bir bilim üssü olacak."

TÜRKİYE'NİN OTOMOBİLİ PROJESİ

Faruk Özlü, bakanlık bünyesinde Türkiye'nin Otomobili Projesi'nin yürütüldüğünü hatırlatarak, projenin bir teknoloji projesi olduğunu söyledi.

Özlü, "Türkiye'nin Otomobili Projemiz iyi gidiyor. 11 Mayıs'ta Türkiye'nin Otomobili Projesi'nin şirket sözleşmesinin imza törenini Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde yapacağız. O gün CEO'yu açıklayacağız. 11 Mayıs'ta sayın Cumhurbaşkanımızın huzurlarında Türkiye'nin Otomobili Projesi'nin şirket sözleşmesi imzalanacak ve sayın Cumhurbaşkanımız, şirketin genel müdürünü açıklayacak." diye konuştu.

 

Haber Tarihi: 05 Mayıs 2018 Cumartesi 08:40
  1. İstanbul
  2. yerli otomobil
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