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Korona Virüs Tarih belli oldu! Yeni tedbirler geliyor
Korona Virüs

Tarih belli oldu! Yeni tedbirler geliyor

Koronavirüs vakalarının giderek artması sonrası yeni tedbirlerin masada olduğu bilgisi alındı. Eylül ayının ikinci yarısından itibaren, kapalı mekanlar ve kamu kuruluşlarında aşısızlara yer ayrılması ve test zorunluğunun AVM'leri kapsaması yer alıyor.

Yeniakit Publisher
2021-09-02 11:46:00 -
Tarih belli oldu! Yeni tedbirler geliyor

Koronavirüsle mücadelede son 24 saatte 290 kişi hayatını kaybederken 23 bin 946 kişi koronavirüse yakalandı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, tablonun bugünkü gibi devam etmesi sonucunda "2 haftada en az 335.000 yeni vakamız, 4.000 yeni can kaybımız olur." açıklamasını yaptı.

Kararlar Eylül ayında alınacak

Eylül ayına girilmesiyle birlikte vakalardaki artışın önüne geçmek için bir dizi yeni tedbirlerin tartışıldığı belirtildi. Hürriyet'ten Nuray Babacan'ın haberine göre yüz yüze eğitimin 6 Eylül'de başlamasıyla oluşacak insan hareketliliğinin tabloda yaratacağı muhtemel kötü durumun önlenmesi amacıyla yeni kararların Eylül'ün ikinci yarısından itibaren alınacağı aktarıldı.

AVM'lere PCR testi

Tartışılan önlemler arasında, AVM'lere girişlerde aşısızlara PCR testi zorunluluğu, kamu kurumları, lokanta ve kafeler ile kütüphane gibi mekanlara aşısızlar için ayrı bölüm yapılması, parasız yapılacak PCR testlerinin bir süre sonra paralı olarak uygulamaya konulması gibi konuların yer aldığı belirtildi.

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