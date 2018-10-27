Tarih belli oldu! Petro Poroşenko, Türkiye'ye geliyor

Ukrayna Devlet Başkanı Petro Poroşenko, 3 Kasım Cumartesi günü Türkiye'ye gelecek.

Edinilen bilgiye göre, 3 Kasım'da Türkiye'ye resmi ziyarette bulunacak Poroşenko, ziyaret kapsamında Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Yüksek Düzeyli Stratejik İş Birliği Konseyi'nin (YDSK) 7. toplantısına katılacak.

İlgili bakanların da katılacağı toplantılarda, siyasi, ekonomik, savunma sanayinin yanı sıra son dönemlerde artan kültürel ve eğitim alanındaki iş birliklerinin masaya yatırılması öngörülüyor.

Görüşmelerde, serbest ticaret anlaşması, güvenlik ve terörle mücadele konularının da gündeme gelmesi bekleniyor.

Ayrıca Kırım Tatarları temsilcilerinin de yer alması beklenen toplantılarda, Kırım Tatar halkının mevcut durumunun da istişare edilmesi bekleniyor.

Kimlikle seyahat turist sayısını artırdı

Türkiye-Ukrayna ilişkileri 2011'de kurulan YDSK mekanizmasıyla stratejik ortaklık düzeyine yükseldi.

İlişkilerin daha ileri seviyeye taşınması doğrultusunda iki ülke arasında 1 Ağustos 2012'de yürürlüğe giren Vize Muafiyeti Anlaşması'nın yanı sıra bugüne kadar siyasi, ekonomik, kültürel, eğitim, turizm, güvenlik, askeri ve medya alanlarında iş birliği ile ilgili pek çok anlaşma ve protokol imzalandı.

Özellikle savunma sanayi alanında iş birliğini geliştirmek adına taraflar arasında ileri teknoloji ve yazılım transferi, zırhlı araçlar, uzay ve uçak yapımı alanlarındaki projelerin uygulanması konularındaki görüşmeler devam ediyor.

Türkiye ile Ukrayna arasında vizelerin kaldırılması, pasaport yerine kimlik belgeleri ile seyahat olanağı ve havacılık alanında yürürlüğe konulan sözleşmeler gibi uygulamalar turizm alanında önemli fırsatlar sunuyor.

Bu kapsamda Ukrayna'nın Ankara Büyükelçisi Andrii Sybiha, Ukrayna'dan Türkiye'ye 2017'de yaklaşık 1 milyon 250 bin turist geldiğini belirterek, gelecek yıl bu sayıyı yüzde 20-30 civarında artırmayı hedeflediklerini söylemişti.

Poroşenko ve Erdoğan en son Birleşmiş Milletler (BM) 73. Genel Kurulu görüşmeleri kapsamında New York'ta bir araya gelmişti.

Rusya'nın 2014'te Kırım'ı yasa dışı ilhak etmesini ve ülkenin doğusundaki Donbas bölgesinde ayrılıkçıların ilan ettiği sözde yönetimi tanımayan Türkiye, Ukrayna'nın toprak bütünlüğü ve egemenliğinden yana olmaya devam ediyor.