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Tarih belli oldu! Çamlıca Camii'nde ilk ezan o gün okunacak

Temeli 6 yıl önce atılan 63 bin kişinin aynı anda ibadet edebileceği Çamlıca Camisi'nde ilk ezan Regaip Kandil'inin idrak edileceği 7 Mart'ta okunacak.

23 Şubat 2019 Cumartesi 16:56
Tarih belli oldu! Çamlıca Camii'nde ilk ezan o gün okunacak

İnşa çalışmaları 6 yıl süren Osmanlı-Selçuklu mimari tarzı ile bugünün çizgilerinin bütünleştiği Çamlıca Camisi'nde ilk ezan, 7 Mart'ta Regaip Kandili'nde okunacak.

Caminin yanı sıra müze, sanat galerisi, kütüphane, konferans salonu, sanat atölyesi ve otoparkın da yer aldığı, inşasında birçok yeniliğin ve farklılığın hayata geçirildiği Çamlıca Camisi'nin açılışına sayılı günler kaldı.

İstanbul Cami ve Eğitim Kültür Hizmetleri Yaptırma ve Yaşatma Derneği Başkanı Ergin Külünk, yaptığı açıklamada, 7 Mart Perşembe sabah namazından itibaren camide ezan ve selaların okunmaya başlanacağını söyledi.

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Haber Tarihi: 23 Şubat 2019 Cumartesi 16:56
  1. İstanbul
  2. Çamlıca Camisi
  3. Çamlıca Camii
  4. Ergin Külünk
  5. Regaip Kandili

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