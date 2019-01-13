Devlet Bahçeli, MHP il başkanlarını toplantıya çağırdı
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin tüm il başkanlarını 17 Ocak'ta Ankara'da toplantıya davet etti. Toplantıda, seçim süreci ve stratejisi ele alınacak.13 Ocak 2019 Pazar 10:33
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, il başkanlarıyla görüşecek.
Semih Yalçın duyurdu
MHP Genel Başkan Yardımcısı Edip Semih Yalçın, yaptığı yazılı açıklamada, Bahçeli tarafından il başkanlarının, 17 Ocak Perşembe günü Kızılcahamam'daki bir otele çağrıldığını bildirdi.
Toplantıda, seçim süreci ve stratejisi ele alınacak.
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