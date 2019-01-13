Devlet Bahçeli, MHP il başkanlarını toplantıya çağırdı

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, il başkanlarıyla görüşecek.

Semih Yalçın duyurdu

MHP Genel Başkan Yardımcısı Edip Semih Yalçın, yaptığı yazılı açıklamada, Bahçeli tarafından il başkanlarının, 17 Ocak Perşembe günü Kızılcahamam'daki bir otele çağrıldığını bildirdi.



Toplantıda, seçim süreci ve stratejisi ele alınacak.