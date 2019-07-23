Tarifesiz tur ve gezilere geçit yok

Balıkesir polisi yaz aylarında artan tarifesiz tur ve gezi taşımacılığı yapan otobüslere göz açtırmıyor. Bin 245 aracın denetlendiği uygulamada, 41 araç ve sürücüsüne idari işlem yapıldı.

Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, Balıkesir ve ilçelerinde faaliyet gösteren tur otobüslerine göz açtırmıyor. Yaz aylarında sivil toplum örgütleri, dernekler, okul idareleri, tur şirketleri tarafından organize edilen gezi, tur, sportif ve kültürel faaliyetlerindeki artışlar dikkate alınarak, şehirlerarası tarifeli yolcu taşımacılığının yanı sıra tarifesiz yolcu taşımacılığı yapan araçlara yönelik trafik denetimlerini sıklaştırdı. 35 ekip ve 70 personel ile yapılan uygulama sonucunda bin 245 araç denetlendi. Kontroller sırasında kusurlu görülen 41 araç ve sürücüsüne idari işlem yapılırken, toplam 21 bin 328 TL idari para cezası uygulandı.

Denetlemelerde, araç şoförlerine, genel trafik kuralları, emniyet kemeri kullanımı, seyir halinde cep telefonu kullanımı, yolcu indirme ve bindirme kuralları ile taşımacının yükümlülükleri, güvenli ve emniyetli taşımacılık gibi konularda bilgilendirme yapıldı.