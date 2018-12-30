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Tarhanayla "kardeşlik köprüsü" kuracaklar

Bursa'da bir grup ilkokul öğretmeni tarafından başlatılan ve İHH İnsani Yardım Vakfının desteğiyle yürütülen "Anadolu Kadını Suriye'ye Tarhana Yapıyor Projesi" kapsamında, ülke genelinden toplanan tarhana başta olmak üzere çeşitli gıda maddeleri Suriyeli ihtiyaç sahiplerine gönderilecek

30 Aralık 2018 Pazar 11:21
Tarhanayla "kardeşlik köprüsü" kuracaklar

Bursa'da bir grup ilkokul öğretmeni tarafından başlatılan ve İHH İnsani Yardım Vakfının desteğiyle yürütülen "Anadolu Kadını Suriye'ye Tarhana Yapıyor Projesi" kapsamında, ülke genelinden tarhana başta olmak üzere çeşitli gıda maddeleri toplanıyor.

Suriye'deki ihtiyaç sahiplerine gönderilmek üzere Lütfi Banuşoğlu İlkokulunun deposunda biriktirilen gıda maddeleri, öğrenciler tarafından paketlenip, üzerleri Türk bayraklarıyla süsleniyor.

"Darhane çorbasıdır tarhana, bir kepçe de yetime doldur ana" ve "Anadolu analarının şefkatli ellerinden muhtaç ve yetimlerin sofrasına sıcacık tarhana" sloganlarıyla yola çıkan öğretmenler, tarhana başta olmak üzere pek çok gıda maddesini ihtiyaç sahiplerine ulaştırmayı amaçlıyor.

Proje sorumlusu öğretmen Nursel Şahin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 10 aylık oğluna tarhana yaptığı sırada projeyi hayata geçirmeyi düşündüğünü söyledi.

Sonrasında söz konusu projeyi geliştirdiğini anlatan Şahin, şöyle konuştu:

"Bir kaşık tarhanayla yapılan çorbayla bebeklerin doyabildiği gerçeği varken çadır kentler ya da dünyanın çeşitli yerlerinde bir kaşık tarhana bulamadığı için açlıktan ölen bebekler var. Bu gerçek, bir anne olarak içimi acıtıyor. Bu zorlukları yaşayanlara ulaşabilmeyi hedefledim ve canı gönülden arzuladım. Okula geldim ve arkadaşlarımla bunu paylaştım. Onlarda güzel olacağını düşündü. Müdür Bey de fikrimizi güzel karşıladı. Daha sonra bir sivil toplum kuruluşu araştırdık ve İHH İnsani Yardım Vakfına gittik. Onlara projemizi anlattık, çok olumlu karşıladılar. Bize destek oldular ve projemiz için afiş hazırladılar."

- "Projemiz gittikçe büyüyor"

Şahin, Türk kültüründe önemli bir yeri olan tarhana çorbasının projenin çıkış noktası olarak belirlendiğini belirterek, şunları kaydetti:

"Sonrasında projemiz sosyal medya üzerinden yayılmaya başladı. Yayıldıkça da yardım için bizden banka hesap numaraları istendi. Böylece hesap numaraları ve mesaj hatları açıldı. Bunlar bizim yaptığımız değil, gelen talepler doğrultusunda oluştu. Projemiz gittikçe büyüyor. Biz okulla başlamıştık ve Osmangazi ilçesinde yürütmeyi hedeflemiştik ama şu an okulumuza Anadolu'nun çeşitli yerlerinden kolilerle tarhana geliyor. Tarhana sadece bir fikirdi çünkü bizim kültürümüzü yansıtıyor. Kadim kültürümüzde mazluma, yetime şefkat var, bunu vurguluyor."

- "Yardımlaşma kültürünü yerleştirmek istiyoruz"

Projeyle, gelecek kuşaklara da bu yardımlaşma kültürünü yerleştirmek istediklerini vurgulayan Şahin, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Çocuklarımıza yardımlaşmayı öğretmek istiyoruz. O yüzden çocuklarımız bayraklar, resimler çizerek çorba ve makarnaların dışına sarıyorlar. Bu bizim için çok önemli. Okulumuzun bahçesine yükleme için tır gelecek. Onların küçük dünyası için tır çok büyük ve somut bir yardımlaşma örneği olacak. İstiyoruz ki bu koliler çadır kente gittiğinde ve oradakiler açtığında içinden bu Türk bayrakları çıksın, mektuplar çıksın. 50 yıl sonra oradaki çocuklar büyüdüklerinde şunu diyebilsin; 'Bizim ülkemizde savaş vardı, ülkemizden olmuştuk ve çadırlarda yaşıyorduk. Türkiye'den bize kolilerle yiyecek geldi.' Böylece ülkeler arasında da bir kardeşlik bilinci yerleşsin. Biz mazlumun yanındayız çünkü bizim kültürümüz böyle. Bizden sonraki kuşaklara da bu yardımlaşma kültürünü yerleştirmek istiyoruz."

Şahin, topladıkları yardımları ihtiyaç sahiplerine ulaştırabilmek için İHH'nin kapısını çaldıklarını ifade ederek, "İHH'nın Milli Eğitim Bakanlığı ile yaptığı farklı projeler de var. 'Her sınıfın bir yetim kardeşi var' projesi gibi. Böylece oraya gitmeyi düşündük. Gittik görüştük, onlar da fikrimizi beğendiler ve bizi yüreklendirdiler çünkü biz bir hayalle gittik. Olur mu olmaz mı bilemiyorduk. Onlar bize, 'Yaparız, destek oluruz, duyururuz hocam' dediler." diye konuştu.

Toplanan yardımların İHH tarafından gönderilecek tıra yükleneceğini ve tırın 15 Ocak Salı günü saat 12.00'de okul bahçesinden hareket edeceğini aktaran Şahin, yardımların Afrin, İdlib gibi çeşitli yerlerde bulunan İHH'ye ait çadır kent ve konteyner kentlerde dağıtılacağını kaydetti.

Proje için bir de SMS hattı açıldığını belirten Şahin, "ÇORBA" yazıp 3072'ye yollayanların 5 liralık yardımda bulunabileceğini, toplanan yardımlarla da yine Suriye'ye gönderilmek üzere un alınacağını sözlerine ekledi.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 30 Aralık 2018 Pazar 11:21
  1. Anadolu Kadını Suriye'ye Tarhana Yapıyor Projesi
  2. Bursa
  3. İHH

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