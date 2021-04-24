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Yemek Tarifleri Tarhanalı erişte nasıl yapılır?
Yemek Tarifleri

Tarhanalı erişte nasıl yapılır?

İftar için 'Bugün ne pişirsem?' sorusuna cevap arayanlar sık sık 'Farklı erişte tarifleri' konularına göz atıyor. Peki, tarhanalı erişte olur mu? Farklı tarifler | Tam ölçülü tarhanalı erişte tarifi

Yeniakit Publisher
2021-04-24 17:56:00 -
Tarhanalı erişte nasıl yapılır?

Ana yemeğin yanına ne hazırlasam diyorsanız; bu tarif tam size göre…

Tarhanalı erişte tarifi

Malzemeler:

  • 250 gram erişte
  • 2 yemek kaşığı tarhana
  • 1 yemek kaşığı sıvı yağ
  • 1 yemek kaşığı tereyağı
  • Tuz
  • Nane
  • Karabiber

Tarhanalı erişte nasıl yapılır?

Öncelikle bol suda erişteyi güzelce haşlayın.

Haşlanan eritenin suyunu süzün ve süzgeçte bekletin.

Bir tencerede tereyağı ve sıvı yağı kızdırın.

Tarhana ve baharatları yağa ekleyip kavurun.

3- saniye içerisinde ocağın altını kapatın.

Karışımın üzerine erişteyi ekleyip karıştırın.

Afiyet olsun. 

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