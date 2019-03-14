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Tarhan, ’Doğa Dostu Belediye Başkanı Taahhütnamesi’ni imzaladı

Yerel seçimde yeniden aday olan Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan, TEMA’nın hazırladığı, Doğa Dostu Belediye Başkanı Taahhütnamesi’ne imza attı.

14 Mart 2019 Perşembe 11:49
Tarhan, ’Doğa Dostu Belediye Başkanı Taahhütnamesi’ni imzaladı

MERSİN (İHA) – Yerel seçimde yeniden aday olan Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan, TEMA’nın hazırladığı, ‘2019 Yerel Yönetimler İçin Ekosiyaset Belgesi’ temelinde, tüm belediye başkan adaylarını imzalamaya davet ettiği, ‘Doğa Dostu Belediye Başkanı Taahhütnamesi’ne imza attı.

 

Türkiye Erozyonla Mücadele Vakfı (TEMA), 31 Mart yerel seçimlerine katılan bütün belediye başkan adaylarının görev süreleri boyunca toprağı, ormanı, suyu, iklimi ve havayı koruyan politika ve uygulamaları öncelikli hale getirmeleri gerektiği inancıyla Doğa Dostu Belediye Başkanı Taahhütnamesi hazırladı. TEMA, tüm belediye başkanlarını bu taahhütnameyi imzalamaya davet ederken, Başkan Tarhan, TEMA Mersin İl Temsilciliğinin talebiyle taahhütnameyi imzaladı. Tarhan, CHP Mersin Milletvekili Alpay Antmen ve TEMA Mersin İl Temsilcisi Perihan Saydam Pazarbaşı’nın da hazır bulunduğu törende attığı imza ile görev süresi boyunca toprağı, ormanı, suyu, iklimi ve havayı koruyan politika ve uygulamaları öncelikli hale getireceğinin sözünü vermiş oldu.

 

Tarhan, attığı imzayla aynı zamanda iklimi koruyan ve iklim değişikliğine dayanıklı şehirleri gerçekleştirecek arazi kullanım kararları vereceğini, kentlerde sera gazı azaltıcı çalışmalarını destekleyerek yaygınlaştıracağını, halkı stratejik planlama çalışmasına dahil edeceğini, ayrık toplama, yağmur bahçesi, yeşil çatılar, yağmur suyu depoları gibi sürdürülebilir yağmur suyu yönetimi uygulamaları yapacağının da sözünü verdi.

 

İmzalanan taahhütname, ’Sürdürülebilir hayat ilkesi’ çerçevesinde iklim dostu, ekosistem bütünlüğünü gözeten, yaşanabilir ve sağlıklı kentler için yerel yönetimlerin atabileceği adımları içeriyor. Belgeye imza atan Milletvekili Antmen de taahhütnamenin uygulanıp uygulanmadığını denetleme görevini üstlenecek.

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Haber Tarihi: 14 Mart 2019 Perşembe 11:49
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