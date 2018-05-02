Tarçın ve balın muhteşem karışımı

TARÇINLI BALIN HAZIRLANIŞI

1 bardak kaynamış su içerisine bir miktar tarçını ilave edin ve demlemeye bırakın. Karışım oda sıcaklığına geldiğinde eklediğiniz tarçının 2 katı kadar balı karışıma ekleyin ve karıştırın. Yaptığınız bu bal tarçın karışımının yarısını akşam yatmadan önce için, kalan yarısını ise sabah kalktığınızda tüketin.

Tarçın ve bal karışımını hazırlamak bu kadar kolay. Şimdi gelelim bitmek bilmeyen faydalarına. Karışımın o kadar etkili ve çok faydası var ki ilaç firmaları bu karışımın yayılmasından hoşlanmayacak. Çünkü bir çok alanda faydası görülüyor. Bir çok ülkede tedavi amaçlı kullanılan doğal bir takviye…

TARÇIN VE BALLIN ETKİLERİ:

BAĞIŞIKLIK SİSTEMİ:

Karışım bağışıklık sistemini güçlendiriyor ve bakteriyel hastalıklara karşı direnci artırıcı etkisi var.

İDRAR YOLU ENFEKSİYONU:

Bu karışımın idrar yollarında oluşan mikropları öldürdüğü bilinmektedir.

SİNDİRİM GÜÇLÜĞÜ:

Bu karışım midede asit oluşumunu engelliyor ve en ağır yemekleri dahi kolayca sindirmenize olanak sağlıyor.

KOLESTEROL:

Bu karışımı tükettikten 2 saat sonra kandaki kolestrol oranının Yüzde 10 azaldığı tespit edilmiştir.

Sivilceler: 3 yemek kaşığı bal ile 1 çay kaşığı tarçını gece yatmadan önce sivilcelerinizin üzerine sürün. Ertesi gün sürdüğünüz bölgeyi ılık su ile durulayın. 2 hafta boyunca her gün uyguladığınız da sivilcelerinizin tamamı yok olacaktır.

İŞİTME KAYBI:

Her gün düzenli olarak bal tarçın karışımı tüketirseniz duyma kaybınız gidebiliyor.

GAZ:

Bal ve tarçın karışımı midede oluşan gazı önler.