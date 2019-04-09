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Taraftarlardan polise şaşırtan sürpriz

- Kırıkkale Büyük Anadoluspor'un Daltonlar Taraftar Grubu, silahlı kavga ihbarında bulunarak olay yerine çağırdıkları polislere sürpriz yaptı- Taraftarlar, parka gelen emniyet güçleri lehine slogan atarak Türk bayrağı açtı, ekiplere baklava ikram etti

09 Nisan 2019 Salı 22:25
Taraftarlardan polise şaşırtan sürpriz


KIRIKKALE (AA) - Bölgesel Amatör Lig ekiplerinden Kırıkkale Büyük Anadoluspor'un taraftarı, Türk Polis Teşkilatının 174. kuruluş yıl dönümünde emniyet güçlerine şaşırtıcı bir sürpriz yaptı.

Kırıkkale Büyük Anadoluspor'un Daltonlar Taraftar Grubu, Büyük Şehir Parkı'nda toplanarak, parkta silahlı kavga ihbarında bulundu. İhbar üzerine olay yerine gelen emniyet güçleri, sürprizle karşılaştı.

Taraftarlar, yaktıkları meşalelerle parka gelen emniyet güçleri lehine slogan atarak Türk bayrağı açtı, ekiplere baklava ikram etti.

Daltonlar Taraftar Grubu Başkanı Eray Ünver, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, Türk Polis Teşkilatının 174. kuruluş yıl dönümünde polislere sürpriz yaptıklarını söyledi.

Polis teşkilatının her zaman güvenceleri olduğunu ifade eden Ünver, şöyle konuştu:

"Polisler gecelerimizin huzuru, gündüzlerimizin öz güveni olarak her zaman yanımızdalar. Bizim sosyal medya grubumuz vardı. Orada polis ekipleri için neler yapabiliriz diye düşündük. Bu etkinliği yapmak istedik. Güzel bir etkinlik olduğunu düşünüyoruz. Etkinlik kapsamında ilk olarak kavga süsü verdik ve torpil atarak sesi duyurmak istedik. Sonra ihbarda bulunduk ve polis ekipleri hemen geldi."

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Haber Tarihi: 09 Nisan 2019 Salı 22:25
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